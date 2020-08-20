Только честная реклама: НБУ ужесточит требования к банкам

Национальный банк Украины заявил, что с 1 сентября нынешнего года заработают новые правила защиты прав потребителей финансовых услуг. Главное — жесткие требования к рекламе банков и калькуляторы на сайтах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что изменится?

Главное изменение — на сайтах и в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которые не будут вводить клиентов в заблуждение. Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать одинаковые услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Каких изменений ожидать?

все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на своем сайте в едином унифицированном формате;

банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховки, госрегистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения, предупреждение о последствиях в случае просрочки выплат, условия досрочного снятия денег с депозита и другие;

клиент, зайдя на сайт любого банка, должен иметь возможность скачать файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях и рисках;

на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит;

реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге;

в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита — реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок, для депозита — годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Как будут наказывать?

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Как сообщалось, Нацбанк будет защищать граждан от произвола ломбардов.