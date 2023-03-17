Подольский район официально получил свою символику

Символы были избраны по результатам проведенного конкурса и утверждены депутатским корпусом.

Авторами проекта являются:

Владимир Джунь – президент Волыно-Подольской геральдической коллегии, член геральдической коллегии при Одесском областном совете, член Украинского геральдического общества;

Олег Маскевич – глава комиссии по геральдике Крымского геральдического общества, председатель Крымского отделения Волыно-Подольской геральдической коллегии, член Украинского геральдического общества.

— Мы с коллегой сделали анализ и пришли к выводу, что проект герба Подольского района включает элементы всех гербов районов, вошедших в Подольский район. Если посмотреть на эти гербы, то можно видеть, что у четырех из шести присутствует подсолнечник (он же солнце, символ подольского края), у пяти из шести есть символ реки, то есть волнистые ленты, утечка реки. И, наконец, во всех гербах в том или ином виде есть колосс — символ хлебохозяйства. Колесо с крыльями (железнодорожный знак) характеризует Подольск как районный центр и основной железнодорожный узел, что указывает на роль этого вида транспорта в истории и современной жизни района. И все отражается такими лаконичными геральдическими символами, — выразил свое мнение Владимир Джунь.

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