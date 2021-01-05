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Типография Фесенко остается: застройщик передумал сносить исторические здания на Ришельевской

Типография Фесенко остается: застройщик передумал сносить исторические здания на Ришельевской

Видимо, мнение одесситов все-таки имеет вес. Для защитников исторического центра Одессы появилась хорошая новость. Застройщик предоставил новые, доработанные материалы в архитектурную комиссию Одесского горсовета. И, судя по ним, исторические здания – по крайней мере, их часть – теперь в безопасности.

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Новая визуализация проекта строительства жилого дома на месте старинной типографии Ефима Фесенко и Ришельевского театра (кинотеатр имени Короленко) обнадеживает защитников исторического центра Одессы. Судя по изображениям, переданным в горсовет, полностью сносить здания застройщик больше не намерен. Хотя желание строить здесь шестиэтажный жилкомплекс по-прежнему сохранил.

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Так будет выглядеть новый жилой дом на месте старинной типографии Ефима Фесенко

Тем не менее, судя по визуализации проекта, фасады двух бывших памятников архитектуры частично сохранят и даже восстановят. При этом здания подрастут на несколько этажей.

Ведь проектом все еще предусмотрено строительство ЖК на 66 квартир (в основном однокомнатных). Общая площадь будущего здания составит 11087,8 кв. м. По словам начальника муниципального управления ГАСКа Александра Авдеева, в доме будет еще два подземных этажа (в разрешительной документации упоминается подземный паркинг).

Фото: dumskaya.net

Ранее мы публиковали: Митинг с раритетом: одесситы выступают против сноса исторического здания типографии (фото)

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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