Тест: что скажет о вашем характере обычный рисунок?

Выберите один из рисунков, с которым вы себя больше всего ассоциируете и узнайте о своем типе личности.
1 — руководитель
Вы имеете склонность к руководящей и организаторской деятельности. Скорее всего, вы обладаете даром хорошего рассказчика и с легкостью адаптируетесь в любой социальной сфере.
2 — ответственный исполнитель
Вы обладаете многими чертами типа «руководитель», однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колебания. Вам присуще высокое чувство ответственности и требовательности к себе и другим.
3 — тревожно-мнительный
Вам характерны разнообразные способности — от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно людям данного типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое является второй профессией.
4 — ученый
Вы легко абстрагируетесь от реальности, обладаете «концептуальным умом», отличаетесь способностью разрабатывать «на все» свои теории. Вы также обладаете душевным равновесием и рационально продумываете свое поведение.
5 — интуитивный
Люди вашего типа имеют достаточно чувствительную нервную систему. Вы обладаете богатым воображением и легко переключаетесь от одной деятельности к другой, часто проявляете заботу о других.
6 — изобретатель, конструктор, художник
Вы эмоционально одержимы собственными оригинальными идеями, также как и интуитивный тип, имеете богатое воображение. Любите заниматься различными видами технического, художественного и интеллектуального творчества.
7 — эмотивный
Вы обладаете повышенным сопереживанием по отношению к другим людям, можете надолго быть выбитыми из колеи или быть потрясенными от каких-либо событий. Сопереживание и сочувствие, на которое вы тратите свою энергию, мешают реализации многих планов.
8 — нечувствительный
Вы обладаете противоположной тенденцией эмотивному типу. Обычно не чувствуете переживаний других людей или относитесь к ним с невниманием. Иногда для вас характерна «черствость», которая возникает ситуативно.
Фото: открытые источники