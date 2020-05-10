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Новости Одессы и Одесской области

Тест: что скажет о вашем характере обычный рисунок?

Тест: что скажет о вашем характере обычный рисунок?

Выберите один из рисунков, с которым вы себя больше всего ассоциируете и узнайте о своем типе личности.

1 руководитель

Вы имеете склонность к руководящей и организаторской деятельности. Скорее всего, вы обладаете даром хорошего рассказчика и с легкостью адаптируетесь в любой социальной сфере.

2 ответственный исполнитель

Вы обладаете многими чертами типа «руководитель», однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колебания. Вам присуще высокое чувство ответственности и требовательности к себе и другим.

3 тревожно-мнительный

Вам характерны разнообразные способности — от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно людям данного типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое является второй профессией.

4 ученый

Вы легко абстрагируетесь от реальности, обладаете «концептуальным умом», отличаетесь способностью разрабатывать «на все» свои теории. Вы также обладаете душевным равновесием и рационально продумываете свое поведение.

5 интуитивный

Люди вашего типа имеют достаточно чувствительную нервную систему. Вы обладаете богатым воображением и легко переключаетесь от одной деятельности к другой, часто проявляете заботу о других.

6 изобретатель, конструктор, художник

Вы эмоционально одержимы собственными оригинальными идеями, также как и интуитивный тип, имеете богатое воображение. Любите заниматься различными видами технического, художественного и интеллектуального творчества.

7 эмотивный

Вы обладаете повышенным сопереживанием по отношению к другим людям, можете надолго быть выбитыми из колеи или быть потрясенными от каких-либо событий. Сопереживание и сочувствие, на которое вы тратите свою энергию, мешают реализации многих планов.

8 нечувствительный

Вы обладаете противоположной тенденцией эмотивному типу. Обычно не чувствуете переживаний других людей или относитесь к ним с невниманием. Иногда для вас характерна «черствость», которая возникает ситуативно.

Фото: открытые источники

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