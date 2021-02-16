С самого детства Оксана знала, что станет режиссером. Фильмография Байрак составляет более 80 проектов. Она режиссер таких ярких фильмов, как «Аврора, или Что снится спящей красавице», «Кардиограмма любви», «Все возможно», «Зимний сон», «Позднее раскаяние», а также детективной мелодрамы «Ничто не случается дважды». А недавно она примерила роль ведущей в социальном проекте «О чем молчат женщины».

О ток-шоу

В нашем обществе царит абсолютное недоверие к тому, что женщине могут помочь. «О чем молчат женщины» – это шоу Оксаны Байрак, которая сама никогда не молчала, не молчит и не будет молчать. Каких бы проблем это ни касалось. Здесь я откровенна так же, как и мои героини. И только теперь, на съемках, встречаясь с ними, понимаю, какой невероятный пласт проблем затрагивается, я честно пытаюсь помочь, а порою и спасти жизнь женщин.

О суррогатном материнстве

В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери (в январе прошлого года Оксана Байрак объявила, что стала матерью – первенца ей родила суррогатная мать. – Прим. ред.). Мы не просто говорим об этом, а помогаем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение.

О жизни «на две реальности»

Я очень устаю после всех своих проектов, потому что на время съемок живу одновременно в нескольких реальностях – одна наша с вами действительность, другая – пространство моего фильма. Переходы туда и обратно очень выматывают. Но я всегда довольно быстро восстанавливаюсь. Хотя, признаюсь, последний фильм – «Ничто не случается дважды» – мне дался сложнее всех остальных. Проблем было очень много, но результат того стоил! И, что приятно, – рейтинги зашкаливающие!

Об экстрасенсорных способностях

В жизни вообще все происходит так, как я чувствую. Однажды один известный экстрасенс сказал мне, что если бы я развивала свои способности, то была бы ведуньей. Я даже как-то предотвратила беду. Мы должны были снимать в Батуми в шикарном отеле. В 20.00 мы все должны были быть в лифтах отеля и на площадке. Необъяснимо, но я вдруг перенесла локацию в наш отель. Я раз­ворачиваю съемочную группу, мы работаем дома. И только спустя время узнаем, что ровно в 20.00 в отеле, где мы должны были снимать, начался пожар и 14 человек погибли.

О том, как полюбить жизнь

Со мной соскучиться невозможно! Я вообще очень редко не улыбаюсь. И это улыбка не глупого человека, а человека, который ко всему относится со знаком плюс. Чтобы воспринимать мир со знаком плюс, нужно понимать истину: нам подарена жизнь, и мы должны воспринимать каждый день как подарок! Научитесь улыбаться. Улыбаться себе прежде всего. Солнцу. Тучам. Дождю. Снегу. Я тоже плачу. Редко, правда. Но если такое случается, то это практически истерики, прямо взахлеб.

Источники: vesti.ua, tv.ua, stb.ua, kanalukraina.tv

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