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Валентина Токарская: самая красивая актриса Москвы родилась в Одессе

Валентина Токарская: самая красивая актриса Москвы родилась в Одессе

3 февраля 1906 года в Одессе родилась актриса Валентина Токарская, звезда Московского мюзик-холла 1930-х годов.

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Отец Токарской был актером театра миниатюр, и семья часто переезжала. В нашем городе она прожила недолго – девочку отправили в Киев, где она училась в Фундуклеевской гимназии и занималась балетом. Уже с 13 лет Валентина Токарская самостоятельно зарабатывала себе на жизнь – выступала в массовке оперного театра. Потом она стала солисткой балета, снялась в кино.

В 1920-х годах Валентина Токарская переехала в Москву и стала работать в мюзик-холле. Московская элита признала ее самой красивой и богатой актрисой столицы. Уже тогда у нее появился собственный автомобиль, к тому же она могла ни в чем себе не отказывать – обедать в лучших ресторанах, носить заграничные вещи.

актриса валентина токарская

Токарской восхищались Зощенко и Горький, Ильф и Петров, она работала с Мартинсоном, Риной Зеленой, Марией Мироновой. После закрытия мюзик-холла Токарская перешла в Театр сатиры, где играла все главные роли.

Когда началась Вторая мировая война, она с фронтовой бригадой выехала на фронт в расположение армии Рокоссовского. Вскоре артисты попали в плен, однако им разрешили создать актерскую бригаду и зарабатывать себе на хлеб концертами. В 1944 году отступавшие немцы принудительно вывезли советских артистов в Берлин, где они выступали для русских военнопленных.

В 1945 году Валентина Токарская вернулась в Москву. Ее арестовали и приговорили к четырем годам лагерей. Сначала она работала в бригаде, которая вытаскивала из реки бревна после ледостава, затем ее перевели в санчасть, а потом – в воркутинский лагерь, чтобы она играла в театре.

После освобождения Токарская снова стала служить в Театре сатиры, где близко подружилась с Татьяной Пельтцер. В 1993 году актрисе, минуя звание заслуженной артистки, было присвоено звание народной.

актриса валентина токарская

Умерла Валентина Токарская 30 сентября 1996 года в Москве.

Источники: Википедия; stuki-druki.com

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Ирина Сорокина
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