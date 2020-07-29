Тарифы на газ: сколько одесситам платить за июль?

С начала этого года произошло разделение платежей за поставку и распределение газа. Изменились и подходы к формированию тарифов. Так, тариф на поставку меняется каждый месяц. А за распределение газа с января по июнь мы платили по одной цене. С июля же цена изменилась. Сколько заплатим за услуги газоснабжения?

Потребители должны платить за услугу по распределению природного газа предприятию «Одессагаз», а за доставку газа как товара – предприятию «Одессагаз-Поставка».

Напомним, что под услугой распределения (она же – транспортировка или абонплата) понимается обеспечение круглосуточного доступа потребителей к газораспределительной системе и собственно доставка газа потребителям.

Тариф на услуги распределения природного газа был установлен еще в начале года:

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года включительно – 0,78 грн./м3 (с НДС) в месяц;

с 1 июля 2020 года – 0,972 грн./м3 (с НДС) в месяц.

Но в июне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление №1174, в котором откорректировала тариф на распределение газа. Он стал меньше запланированного – 0,948 грн./м3 (с НДС) в месяц вместо 0,972 грн./м3 (с НДС) в месяц.

Операторы сетей, которые выставляют счет за распределение газа, советуют по возможности платить сразу за несколько месяцев, а не за каждый отдельно. Так можно сэкономить на банковской комиссии. В противном случае комиссия будет больше, чем сумма платежа за месяц.

Кроме тарифа на распределение, мы ежемесячно должны оплачивать потребленный газ. В июне тариф для жителей области составлял 2,78 грн./м3 (с НДС), а в июле – 2,98 грн./м3 (с НДС).

Таким образом, тарифы за пользование услугами газо­снабжения в июле составят:

за потребленный газ – 2,98 грн./м3 (с НДС);

абонплата (распределение газа) – 0,948 грн./м3 (с НДС).

Куда обращаться

По всем вопросам относительно расчетов за потребленный газ можно обращаться по телефонам контакт-центра компании «Одессагаз-Поставка»: