Тарифы-2021: сколько будем платить за электричество в апреле?

С начала этого года в Украине отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии и установили фиксированную цену 1,68 гривни за киловатт для всех бытовых потребителей – на срок до 31 марта. Сколько будем платить с 1 апреля?

Напомним, что до 1 января этого года за первые 100 кВт мы платили по 0,90 грн./кВт-ч. Льготный тариф отменили, как пояснили в правительстве, чтобы не поднимать тариф на электричество. Тем не менее, этот шаг болезненно затронул не только обычных потребителей, но и представителей льготных категорий:

многодетные семьи;

жильцов общежитий с общим прибором учета электроэнергии;

население, проживающее в 30-километровой зоне вокруг АЭС (предоставлялась скидка в размере 30% от действующего тарифа);

домохозяйства, которые пользуются электроотопительными установками (в период с 1 октября по 30 апреля тариф на электричество составлял 0,90 грн./кВт-ч при объеме потребления до 3000 кВт-ч в месяц).

Правда, всем пообещали особые преференции в виде субсидий, а домохозяйствам с электроотоплением – компенсации.

С 1 апреля 2021 года фиксированный тариф на электричество для всех категорий потребителей сохранили. Так что пока мы и дальше будем пользоваться электроэнергией по 1,68 грн./кВт-ч. Уточним только, что при наличии многозонного счетчика действует льготная оплата. Пользуясь электрическими приборами (стиральной машиной или бойлером) в ночное время, можно значительно сэкономить семейный бюджет.

Ранее мы рассказывали о том, почему отменили льготный тариф на электроэнергию и что происходит на энергорынка Украины.