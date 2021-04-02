Кабинет министров Украины принял решение перенести повышение тарифов на электричество на один месяц. До 1 мая каждый киловатт-час для населения и ряда других потребителей будет стоить, как и сейчас, 1,68 гривни.

При этом в правительстве продолжают искать варианты пересмотра тарифа на электричество. Такие данные приведены в Постановлении правительства №238 от 24 марта 2021 года.

Согласно документу, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно:

в общежитиях, которые рассчитываются за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности

в многоквартирных жилых домах, в частности общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).

Кроме того, электроэнергию по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы, но только на технические цели и освещение.

При наличии двухзонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00. При использовании трехзонных счетчиков — полторы фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены — с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная стоимость.

При этом правительство все еще не отказалось от идеи повышения тарифа на электроэнергию. Чиновники рассматривают несколько вариантов пересмотра цен. Источники в Кабмине сообщают, что на данный момент удалось договориться о том, что:

тариф на электричество пересмотрят в этом году, но не в апреле;

затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии — более 500 киловатт;

тариф на свет для них определят летом, вероятно, цена за свет будет более 2,5 гривни за киловатт-час.

Официально такое решение комментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и может позволить себе платить такую сумму за электричество. Но на самом деле пострадают и те граждане, которые не оформляют субсидию, но используют электрический котел. Зимой объемы их потребления могут достигать и 1000 киловатт-часов в месяц.

Ранее мы рассказывали о том, почему отменили льготный тариф на свет и что происходит на энергорынке Украины.