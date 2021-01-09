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Таинственная Одесса: зима на безымянной улочке (фото)

Таинственная Одесса: зима на безымянной улочке (фото)

Одесская достопримечательность – внутренний дворик Пассажа – также поливается в эти дни поднадоевшим дождем и так же празднично украшен нарядной елкой. И по-прежнему это место именуется «самой узкой улочкой Одессы», хотя улицей не является.

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Как попасть? Входим в Пассаж с улицы Дерибасовской, любуемся атриумом, то есть, застекленным пространством, и держимся левой стороны. Что видим? Вход – узенький, но прекрасно украшенный, как и главный вход в Пассаж, изумительным балконом со скульптурами. И вот вы уже на месте.

Пройдемся по этой улице (не улице) в начале года, заглянем в этот вечно кажущийся таинственным дворик. Это крошечный кусочек Одессы, вобравший в себя ее колорит, рождественско-новогоднюю праздничность, уют и тишину.

Здесь вам и Лавка художников, и паб, и какие-то «штучки» на старых стенах, и мастерская, и живописные кусочки старины, и старая одесская брусчатка.

Мы уже рассказывали об этой улочке-дворике. Время идет, но и сегодня она, с красивой елкой, все также чуть таинственна. Здесь и в самом деле словно остановилось время, и, кажется, попадаешь в иное измерение, заглянув в этот таинственный уголок…

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дворик Пассажа, дверь
дворик Пассажа, окно
дворик Пассажа, корзинка
таинственная Одесса
Таинственная Одесса: дворик Пассажа

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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