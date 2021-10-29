Светлана Галич: «Люди, пожалуйста, прививайтесь!»

В Одессе, к сожалению, коронавирус продолжает набирать обороты. Мест в больницах не хватает. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от тяжелого течения болезни — это вакцинация.

Так считает Светлана Галич, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и педиатрии Международного гуманитарного университета.

«У современной медицины на вооружении есть две стратегии управления инфекциями — вакцинация и разобщение людей. Вакцинация позволяет уменьшить вероятность тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти, разобщение людей — уменьшить скорость передачи потенциально смертоносной инфекции от человека к человеку.

В странах, где подавляющее большинство людей следуют рекомендациям и вакцинируются, уже сейчас удалось замедлить рост заболеваемости и избежать массовых случаев тяжелого течения болезни. Ни одна из существующих систем здравоохранения не способна оказать своевременную и адекватную помощь в условиях массовой заболеваемости. А это значит, что мы будем терять своих близких, знакомых, друзей. Мы уже их теряем.

Да, вакцинация не лечит коронавирус! Но она помогает организму с ним справиться без опасности для жизни. Да, разобщение, физическое и социальное дистанцирование изменяют нашу жизнь. Но в условиях недостаточной вакцинации у государства нет другого способа защитить своих граждан, кроме как их разобщить, не дать вирусу активно распространяться!

Ранее в рубрике Личное мнение: Катерина Ножевникова: Сделайте прививку хотя бы своим родителям.

Сегодня каждый должен себе ответить на вопрос: «А что я сделал лично, чтобы обезопасить себя от заболевания и защитить близких?». Ответ на этот не риторический, а жизненно важный вопрос, один: «Я вакцинировался и ограничиваю свои физические контакты».

Поймите, что «знакомая знакомых, много лет проработавшая в инфекционной больнице и не рекомендующая вакцинацию» — это недостоверный источник информации. Это фантом, придуманный людской молвой, наш «одесский феномен», реализация наших страхов. И отсутствие страха в том, чего бояться таки нужно.

Уже сегодня в стационарах мест вообще нет. Завтра не выглядит более оптимистичным, если в борьбу с эпидемией, кроме медиков и волонтеров, не включится каждый гражданин своего города, своей страны.

Низкий поклон всем, кто сегодня борется за жизнь людей! Врачам, медицинским сестрам — средним и младшим! Низкий поклон волонтерам, бросающимся на помощь тем, кому система помочь не в силах, и тем, кто ничего не сделал для защиты собственной жизни и здоровья.

Люди, пожалуйста, прививайтесь!

И не относитесь агрессивно к тем, кто по долгу службы призван соблюдать введенные в стране правила — проверять QR-коды о вакцинации и не допускать невакцинированных в места массового скопления людей. Это вынужденная мера. И, если мы защитим себя, временная».

Ранее в Блогах на портале «Одесская жизнь» мы рассуждали о работе транспорта в Одессе: Прогулка за 10 гривен, или Даешь самоуважение!