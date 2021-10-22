Прогулка за 10 гривен, или Даешь самоуважение!

Повышение стоимости проезда в маршрутках, на мой наивный взгляд, должно было не только облегчить жизнь транспортных компаний, но и повысить уровень обслуживания одесситов. А получилось все наоборот.

В пятницу, 15 октября, я ехала 127-й маршруткой — практически полупустой. Возле политеха женщина передала водителю деньги и попросила остановить маршрутку на Мариинской. Но водитель почему-то проехал мимо. На отчаянные призывы несчастной женщины он не реагировал, и выпустил ее только у «Палладиума». И женщина с тяжелыми сумками и рюкзаком за плечами вынуждена была идти назад пешком.

Наученная этим опытом, я называла свою остановку предельно внятно и громко, но выйти не смогла — водитель снова проехал мимо. Выпустил меня он только после того, как я несколько раз потребовала остановить маршрутку. Мне повезло больше — у меня не было тяжелых сумок. Из вышесказанного вытекает вопрос к руководителям транспортных компаний: пассажиры что, должны теперь заплатить 10 гривен, чтобы пройтись пешком?

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Подобная ситуация меня не удивляет — большинство водителей к пассажирам относятся по-хамски, грубят, «забывают» давать сдачу. И это только то, чему я лично была свидетелем. Создается впечатление, что транспортники нас испытывают — сколько мы выдержим подобное обращение. А мы терпим. И если раньше пассажиры в транспорте или покупатели в магазине вступались за того, кому нахамили или кого обсчитали, то сейчас все происходит наоборот. Каждый раз, когда я пытаюсь урезонить зарвавшегося водителя, многих пассажиров это очень возмущает. И это при том, что разговаривать я стараюсь вежливо и корректно. Тон, возможно, у меня жестковатый, но когда вам хамят, разговаривать по-другому как-то затруднительно. Кстати, это происходит не только со мной — о подобных случаях часто можно прочесть в Фейсбуке.

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Почему мы терпим хамство и пренебрежение от всех, от кого мы хоть немного зависим, и неважно, кто это — сотрудник жэка, водитель, чиновник или «народные избранники»? От недостатка собственного образования или воспитания? От того, что многим из нас не объяснили, что такое чувство собственного достоинства? Когда-то главный редактор глянцевого журнала, в котором я работала, написала в одном из своих материалов: «Почему-то мы надеемся, что кто-то будет уважать нас больше, чем мы себя сами». И я полностью с этим согласна.

В данном случае хамство в маршрутках — только повод, чтобы поразмышлять о самоуважении. О том, что свято место пусто не бывает — если исчезает самоуважение, его место занимает рабская психология, слепое подчинение.

А что касается 127-го маршрута, то я записала номер машины, и если у руководства транспортной компании появится желание навести порядок, я с радостью поделюсь этими данными.

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