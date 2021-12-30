Одесские истории: как в Одессе встречали Новый год в «экстремальных условиях»

К экстремальным предновогодним забегам на Привоз и в супермаркеты одесситам не привыкать. К аномальным ценам на продукты — тоже. Даже к потасовкам Дедов Морозов на Дерибасовской уже привыкли.



Но впервые за много лет предновогодние хлопоты одесситов — тех, безусловно, кто хоть немного задумывается над происходящим в стране — омрачены угрозой военного вторжения России. Тема, конечно, совсем не новогодняя. Но и обойти ее нельзя.



Как гласит древняя мудрость, «Предупрежден — значит вооружен». Тем более, когда и украинских женщин, согласно новоизданному закону, в армию могут призвать.

Объективная реальность такова: МИД России предъявил США ультиматум. Согласно документу, НАТО должен исключить свое дальнейшее расширение, в том числе, вступление в Альянс Украины.



Если Украина и НАТО будут игнорировать требования РФ, то, по данным украинской и зарубежных разведок, в конце января — начале февраля могут начаться боевые действия со стороны «северного соседа». И, в первую очередь, Путин собирается захватить юг Украины: чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать страну от моря — а значит, от снабжения. Разведданные говорят о десантной операции восточнее Одессы, между селами Фонтанка и Коблево. Мол, войска агрессора собираются продвинуться к северо-востоку от города, затем повернуть налево и продвинуться в Приднестровье. В результате — Одесса будет окружена, весь юг Украины окажется под контролем РФ.



Правда, в Москве это отрицают, да и западные партнеры обещают в случае чего прийти на выручку Украине. Потому очень хочется верить, что Новый год всегда будет приходить в Одессу исключительно под залпы праздничного салюта.