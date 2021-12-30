Одесские истории: как в Одессе встречали Новый год в «экстремальных условиях»

Одесские истории: как встречали Новый год в Одессе в «экстремальных условиях»
Текст: Вероника Полищук • Фото: из открытых источников
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«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» — гласит народное поверье. И подсознательно даже очень взрослые люди ожидают в новогоднюю ночь добрых чудес и волшебства. Но порой долгожданные праздники становились сродни страшной сказке. Как встречали в Одессе Новый год в «экстремальных» условиях — изучив материалы старых газет и публикации краеведов, расскажет «Одесская жизнь».
Скандалы и курьезы
В Одессе Новый год отмечали чуть ли не с основания города. Во дворцах и усадьбах высшего общества устраивались блестящие балы. Повеселиться желала и публика попроще.
Новогодние «маскераты» и вечеринки имели место в Одессе, по крайней мере, с начала 1796 года. И до 1799-го увеселения дозволялось проводить без уплаты пошлины в городской бюджет. А затем, согласно распоряжению Одесского городового магистрата, на вечеринки нужно было получить разрешение властей. Понятно, что не задаром.
Одесситы, конечно, не упускали случая на празднике заработать. И владельцы увеселительных заведений вступали в жесткую конкурентную борьбу. А чтобы отбить клиентов у соперников, некоторые даже подключали «крышу».
В 1800 году, к примеру, хозяйка «домов для увеселения» купчиха Рожнова собралась устроить новогоднюю вечеринку на тридцать персон. Пригласила музыкантов и танцовщиц, накупила спиртного, накрыла столы. И успешно продала все 30 пригласительных билетов. Увы, вечеринка была сорвана. Австрийская подданная, еврейка Рухля Давидова, державшая такое же увеселительное заведение, науськала на купчиху пристава, да еще с вооруженными солдатами. И, несмотря на то, что магистрат вечеринку разрешил, они разогнали музыкантов и от имени одесского полицмейстера Степана Лесли «банкет» запретили. Соответственно, Рухля свою пирушку успешно провела.
В архивах сохранилась жалоба купчихи, требующей возместить ей ущерб от несостоявшегося новогоднего мероприятия — за оплату продуктов и спиртного, музыкантов, танцовщиц и официантов, свечей и отопления помещений. А также — потерянные деньги за входные билеты, приобретенные 30 лицами мужского пола.
Ну а самое курьезное новогоднее происшествие случилось в Одессе 1913 году. В праздничную ночь у чиновника сыскного отделения похитили… елку — с украшениями и зажженными свечами. Злоумышленников нашли по следам, сохранившимся на свежевыпавшем снегу. Правда, они уже успели сбыть елку.
Чумной Новый год
1813 год одесситы встречали взаперти — в городе бушевала чума. Несмотря на все меры профилактики и карантин, смерти не прекращались. По Одессе страшными призраками разъезжали на телегах мортусы — в черной просмоленной одежде, черных масках с длинными носами. Заболевших они свозили в бараки при больницах. Тела умерших — захватывали длинными крюками, чтобы потом похоронить в братских могилах, пересыпав трупы слоями негашеной извести.
Уже в сентябре генерал-губернатор де Ришелье ввел строжайший карантин, запретив выезд и въезд в Одессу. А в ноябре и вовсе не разрешил горожанам выходить на улицу. К каждому дому дважды в день подъезжала телега с водой и продуктами. Хлеб, крупы, письма окуривали серой, мясо «дезинфицировали» морской водой, деньги ополаскивали в уксусе. К 31 декабря 1812 года Одесса потеряла из-за чумы каждого девятого жителя — умерло 4038 человек.
Естественно, ни о каких гостях на Новый год и Рождество речи и быть не могло. Правда, высшее общество имело возможность пересидеть эпидемию в своих загородных усадьбах. Там новогодние праздники и отмечали.
В Новый год — налет, на старый — переворот
Новогодняя ночь 1918 года началась с налета. В особняк одесского сахарозаводчика Гепнера ворвались пятеро вооруженных револьверами и бомбами бандитов, потребовавших у хозяина дома и его гостей «скинуться» на нужды революции. Отрекомендовались налетчики членами партии анархистов-эгоистов.
Сначала за жизнь и свободу негоциантов грабители заломили 50000 рублей. Собрав нервы в кулак, коммерсанты решились с бандитами поторговаться. И, в конце концов, «экспроприаторы» удовольствовались всего лишь двумя тысячами. Правда, украшения у дам все же отобрали. Так же, как и кошельки у мужчин. Но все же оставили обчищенным гостям по десятке на извозчика.
А в канун старого нового года — 13 января — в Одессе вспыхнуло большевистское восстание. В результате — была создана так называемая «Одесская советская республика». Она немедля объявила войну Румынии и приступила к печатанию собственных денег.
Мягко говоря, особой радости одесситам такая «независимость» не принесла. Торговля, бывшая основой процветания Одессы, с каждым днем все больше «трещала по швам». А власть в городе перешла к тем, кто мог собрать и вооружить пару сотен головорезов.
Ранее мы рассказывали о Рождественской сказке и новогодних подарках: «Здравствуй, Санта – Новый год!»
Новогодний пожар
Новый 1873 год начался для одесских театров «премьерой» драмы-катастрофы — 2 января сгорел дотла городской театр, построенный по проекту архитектора Джованни Фраполли.
От газового фонаря вспыхнула деревянная отделка здания. Затем пламя распространилось на внутренний несущий каркас. Театр рухнул. И восстановить руины было практически невозможно.
Полтора века назад, судя по всему, в Одессе пожарной безопасностью не особо заморачивались. В театре не было отопления. И потому зимой в артистических уборных во время репетиций и спектаклей постоянным синим пламенем горели чаны с зажженным спиртом. Иногда артисты употребляли его и вовнутрь — «для сугреву».
В общем, вспыхнуть здание могло в любой момент. К счастью, пожар случился не во время спектакля, поэтому никто не пострадал.
В этот Новый год надеемся на лучшее
К экстремальным предновогодним забегам на Привоз и в супермаркеты одесситам не привыкать. К аномальным ценам на продукты — тоже. Даже к потасовкам Дедов Морозов на Дерибасовской уже привыкли.
Но впервые за много лет предновогодние хлопоты одесситов — тех, безусловно, кто хоть немного задумывается над происходящим в стране — омрачены угрозой военного вторжения России. Тема, конечно, совсем не новогодняя. Но и обойти ее нельзя.
Как гласит древняя мудрость, «Предупрежден — значит вооружен». Тем более, когда и украинских женщин, согласно новоизданному закону, в армию могут призвать.
Объективная реальность такова: МИД России предъявил США ультиматум. Согласно документу, НАТО должен исключить свое дальнейшее расширение, в том числе, вступление в Альянс Украины.
Если Украина и НАТО будут игнорировать требования РФ, то, по данным украинской и зарубежных разведок, в конце января — начале февраля могут начаться боевые действия со стороны «северного соседа». И, в первую очередь, Путин собирается захватить юг Украины: чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать страну от моря — а значит, от снабжения. Разведданные говорят о десантной операции восточнее Одессы, между селами Фонтанка и Коблево. Мол, войска агрессора собираются продвинуться к северо-востоку от города, затем повернуть налево и продвинуться в Приднестровье. В результате — Одесса будет окружена, весь юг Украины окажется под контролем РФ.
Правда, в Москве это отрицают, да и западные партнеры обещают в случае чего прийти на выручку Украине. Потому очень хочется верить, что Новый год всегда будет приходить в Одессу исключительно под залпы праздничного салюта.