В Украине ежегодно возникают скандалы, связанные с услугами репродуктивной медицины. Одни эксперты говорят о несовершенстве законодательства, а другие видят причину коррупции.

Давайте разберемся, насколько законна эта процедура и почему в этой сфере так подводных камней.

Это вообще законно?

Да, это законно. Суррогатное материнство разрешено в Украине. Такую процедуру называют вспомогательной репродуктивной технологией. И если у женщины нет медицинских противопоказаний, то она может воспользоваться этой технологией.

В Украине коммерческое суррогатное материнство разрешено с 1997 года. Есть специальный порядок, который утвержден в Министерстве здравоохранения. Согласно правилам, суррогатная мать не должна иметь генетической связи с ребенком. Это значит, что процесс оплодотворения яйцеклетки происходит вне тела женщины (в лаборатории или, как еще говорят, «в пробирке») и она вынашивает не своего ребенка.

В организм суррогатной матери помещают эмбрион биологических родителей, которые заказали эту услугу в клинике. И после рождения, ребенок наследует их гены.

А суррогатная мать может передумать и не отдавать ребенка?

Вообще-то нет, это будет нарушением закона. В Семейном кодексе сказано, что если в организм женщины переносят эмбрион, зачатый с помощью репродуктивных технологий, то родителями ребенка будет семейная пара, которая предоставила этот эмбрион.

В 1986 году в США был прецедент, из-за которого многие страны отказались от «классического» суррогатного материнства, когда оплодотворение происходит в организме женщины, а не «в пробирке». После рождения ребенка, суррогатная мать отказалась его отдавать. И американский суд признал ее правоту, ведь женщина имела с ребеноком генетическую связь. Этот инцидент назвали «Ребенок М».

Почему суррогатное материнство часто сравнивают с торговлей детьми?

Такое сравнение некорректно. Суррогатное материнство — это законная и прозрачная процедура. Для суррогатной матери и генетических родителей есть ряд серьезных ограничений:

У суррогатной матери обязательно должен быть свой ребенок

Одинокие люди не могут быть генетическими родителями, только семейная пара

Генетические родители обязаны быть в официальном браке

Генетические родители обязаны иметь генетическую связь с ребенком

Но в этой сфере крутятся большие деньги, поэтому возможны злоупотребления. Услуга суррогатного материнства стоит от 25 до 100 тысяч долларов. Сколько из этих денег получит суррогатная мать, зависит от договора, который она заключит с генетическими родителями ребенка.

Если выяснится, что у родителей нет генетической связи с ребенком, рожденным от суррогатной матери, то они не смогут его забрать. Такой случай произошел в 2019 году, когда китайская семейная пара обнаружила, что рожденная девочка оказалась родной дочкой суррогатной матери. По версии следствия, эмбрион китайской пары не прижился у женщины, и она решила забеременеть от своего сожителя. Эту информацию она скрыла от иностранцев. Обман обнаружили только после дополнительного ДНК-теста. Полиция возбудила против суррогатной матери дело по статье «торговля людьми», а девочку потом усыновила украинская семья.

Еще один громкий случай произошел в августе 2021 года. Полицейские заявили, что обнаружили факты торговли детьми в одной из киевских клиник. Схема работала следующим образом: иностранец платил клинике 70 тысяч долларов, заключал фиктивный брак с украинкой, а потом «заказывал» услугу суррогатного материнства.

Как все это юридически оформляется?

Суррогатная мать и семейная пара заключают договор. В нем прописывают денежную компенсацию, условия и форс-мажорные обстоятельства.

Но если что-то пойдет не так, то доказать свою правоту стороны могут только в суде.

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