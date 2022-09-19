Одессит дошел до ЕСПЧ, чтобы отменить штраф за отсутствие маски

Европейский суд по правам человека отклонил иск жителя Одесской области Олега Маковецкого, который хотел опротестовать решение украинского суда о штрафе из-за отсутствия защитной маски в супермаркете.

Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте организации, сообщает издание «Я и Закон».

В декабре 2020 года мужчина пошел в супермаркет, где отказался одевать защитную маску по просьбе охраны. Охрана вызвала полицию. Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол и оштрафовали мужчину на 170 гривен из-за нарушения коронавирусных ограничений.

Олег Маковецкий подал в суд, чтобы обжаловать законность карантинных ограничений. Однако Суворовский районный суд Одессы отклонил иск и оставил в силе штраф. Суд обратил внимание, что ограничения были введены до того, как мужчина был оштрафован, поэтому полицейские действовали законно.

Тогда в октябре 2021 года Олег Маковецкий обратился в Европейский суд по правам человека, заявив о нарушении двух статей Конвенции о правах человека: права на справедливый суд (статья 6) и запрета наказания без соответствующего закона (статья 7).

«Что касается статьи 6, то, в толковании ЕСПЧ, административные органы, выписывающие штрафы, соблюдают Конвенцию о правах человека, если «подлежат дальнейшему контролю судебного органа, который имеет полную юрисдикцию и предоставляет гарантии», предусмотренные статьей, что в этом случае и в отношении статьи 7 суд постановил, что сумма штрафа, наложенная на Маковецкого, была крайне малой, а его неуплата не могла бы привести к ограничению свободы, ведь речь идет об административном наказании. Таким образом, ЕСПЧ отклонил заявление Маковецкого по обеим статьям Конвенции», – отмечает издание.