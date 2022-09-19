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Одессит дошел до ЕСПЧ, чтобы отменить штраф за отсутствие маски

Одессит дошел до ЕСПЧ, чтобы отменить штраф за отсутствие маски

Европейский суд по правам человека отклонил иск жителя Одесской области Олега Маковецкого, который хотел опротестовать решение украинского суда о штрафе из-за отсутствия защитной маски в супермаркете.

Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте организации, сообщает издание «Я и Закон».

В декабре 2020 года мужчина пошел в супермаркет, где отказался одевать защитную маску по просьбе охраны. Охрана вызвала полицию. Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол и оштрафовали мужчину на 170 гривен из-за нарушения коронавирусных ограничений.

Олег Маковецкий подал в суд, чтобы обжаловать законность карантинных ограничений. Однако Суворовский районный суд Одессы отклонил иск и оставил в силе штраф. Суд обратил внимание, что ограничения были введены до того, как мужчина был оштрафован, поэтому полицейские действовали законно.

Тогда в октябре 2021 года Олег Маковецкий обратился в Европейский суд по правам человека, заявив о нарушении двух статей Конвенции о правах человека: права на справедливый суд (статья 6) и запрета наказания без соответствующего закона (статья 7).

«Что касается статьи 6, то, в толковании ЕСПЧ, административные органы, выписывающие штрафы, соблюдают Конвенцию о правах человека, если «подлежат дальнейшему контролю судебного органа, который имеет полную юрисдикцию и предоставляет гарантии», предусмотренные статьей, что в этом случае и в отношении статьи 7 суд постановил, что сумма штрафа, наложенная на Маковецкого, была крайне малой, а его неуплата не могла бы привести к ограничению свободы, ведь речь идет об административном наказании. Таким образом, ЕСПЧ отклонил заявление Маковецкого по обеим статьям Конвенции», – отмечает издание.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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