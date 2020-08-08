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Новые правила расчета субсидии: что изменилось?

Новые правила расчета субсидии: что изменилось?

Систему социального обеспечения, как и пенсионную, у нас все время пересматривают. С одной-единственной целью – уменьшить количество «едоков» государственных средств.

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Кроме проверки (так называемой верификации) получателей социальных выплат, меняют и механизм предоставления государственной помощи. К примеру, в 2018 году при назначении субсидии стали учитывать доходы членов семьи домохозяйства, которые зарегистрированы, но фактически проживают в другом месте. Это вызвало бурю негодования среди пенсионеров-субсидиантов, которые и без того еле выживают. А сейчас правительство переписало правила расчета совокупного дохода семьи, который принимают во внимание при назначении субсидии и разных видов социальной помощи. Что изменилось?

О малообеспеченных и семьях с детьми

По словам чиновников, правила предоставления социальной помощи, в том числе и на оплату коммунальных услуг, давно пора пересмотреть. С одной стороны, у нас есть давно изжившие себя пособия в размере пяти или семи гривен. С другой стороны, надо стимулировать получателей государственной помощи выживать самостоятельно – ни на кого не надеясь (это не касается пенсионеров-субсидиантов). Решить проблему, по их мнению, может единый для всех подход в назначении социальной помощи. Точнее – методика расчета совокупного дохода семьи, от которого и будут отталкиваться соцработники.

Новый Порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для субсидий и всех видов государственной социальной помощи прописали в Постановлении Кабмина «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» №632, которое вступило в силу с 1 июля.

Документ занимает более 40 страниц и, кроме единых для всех норм расчета совокупного дохода и перечня доходов, регулирует также нюансы назначения:

  • ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • государственной помощи семьям с детьми;
  • помощи на детей одиноким матерям, одиноким усыновителям, матерям (отцам) в случае смерти одного из родителей;
  • государственной помощи малообеспеченным семьям;
  • пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Для некоторых категорий отдельно прописали перечень лиц, которые включаются в состав семьи, и чьи доходы, соответственно, учитывают. В Постановлении №632 также уточняются ситуации, когда помощь не назначается и в каких случаях государственные деньги придется вернуть.

О членах семьи получателя субсидий

Столь же серьезные изменения коснулись и Постановления Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848.

Так, кардинально переписали подходы к определению доходов лиц старше 18 лет (если доход был меньше минимальной зарплаты или его не было), безработных, физических лиц – предпринимателей. Но при назначении субсидии по-прежнему учитываются доходы членов семьи заявителя, если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства. Напомним: эта норма не распространяется на доходы одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.

О денежных переводах и социальных пособиях

Вернемся к новому Порядку расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства), который теперь касается всех вышеназванных получателей социальной помощи и претендентов на субсидии.

В среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:

  • заработная плата в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
  • стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом. Не учитывается социальная стипендия, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
  • социальные выплаты, которые назначаются управлениями социальной защиты населения, в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг,  приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • другие доходы, сведения о которых получены от налоговой службы и Пенсионного фонда, а также доходы, задекларированные заявителем.

Важно!
При назначении жилищно-коммунальной субсидии в среднемесячный совокупный доход не засчитываются размер субсидии и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

В среднемесячный совокупный доход не включаются:

  • часть пособия при рождении и усыновлении ребенка, выплата которого проводится единовременно;
  • единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;
  • государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • компенсация услуги «муниципальная няня», которая выплачивается получателю такой услуги;
  • государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Также не засчитываются в совокупный доход:

  • суммы уплаченных алиментов (при условии документального подтверждения фактической уплаты);
  • суммы полученных алиментов;
  • бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, который родился в хозяйствах физических лиц;
  • доходы от размещения депозитов;
  • оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;
  • помощь общественных и благотворительных организаций;
  • пособие на погребение;
  • материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и больше детей, учитывая и тех, над которыми установлены опека или попечительство, которая выплачивается за счет средств местных бюджетов;
  • помощь, компенсация, которая предоставляется по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий (независимо от формы их собственности), является единовременной и получена в течение одного календарного года;
  • стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации;
  • суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, нанесенного здоровью работника при выполнении им своих трудовых обязанностей;
  • одноразовая натуральная помощь «Пакет малыша»;
  • помощь, полученная в рамках благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей.

Важно!
Для военнослужащих, которые принимают участие в мероприятих по обеспечению национальной безопасности и обороны, в среднемесячный доход членов их семей не учитываются денежное обеспечение и другие выплаты и социальные пособия, полученные в период непосредственного участия в проведении антитеррористической операции (Операции Объединенных сил).

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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