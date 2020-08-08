Новые правила расчета субсидии: что изменилось?

Систему социального обеспечения, как и пенсионную, у нас все время пересматривают. С одной-единственной целью – уменьшить количество «едоков» государственных средств.
Кроме проверки (так называемой верификации) получателей социальных выплат, меняют и механизм предоставления государственной помощи. К примеру, в 2018 году при назначении субсидии стали учитывать доходы членов семьи домохозяйства, которые зарегистрированы, но фактически проживают в другом месте. Это вызвало бурю негодования среди пенсионеров-субсидиантов, которые и без того еле выживают. А сейчас правительство переписало правила расчета совокупного дохода семьи, который принимают во внимание при назначении субсидии и разных видов социальной помощи. Что изменилось?
О малообеспеченных и семьях с детьми
По словам чиновников, правила предоставления социальной помощи, в том числе и на оплату коммунальных услуг, давно пора пересмотреть. С одной стороны, у нас есть давно изжившие себя пособия в размере пяти или семи гривен. С другой стороны, надо стимулировать получателей государственной помощи выживать самостоятельно – ни на кого не надеясь (это не касается пенсионеров-субсидиантов). Решить проблему, по их мнению, может единый для всех подход в назначении социальной помощи. Точнее – методика расчета совокупного дохода семьи, от которого и будут отталкиваться соцработники.
Новый Порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для субсидий и всех видов государственной социальной помощи прописали в Постановлении Кабмина «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» №632, которое вступило в силу с 1 июля.
Документ занимает более 40 страниц и, кроме единых для всех норм расчета совокупного дохода и перечня доходов, регулирует также нюансы назначения:
- ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- государственной помощи семьям с детьми;
- помощи на детей одиноким матерям, одиноким усыновителям, матерям (отцам) в случае смерти одного из родителей;
- государственной помощи малообеспеченным семьям;
- пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.
Для некоторых категорий отдельно прописали перечень лиц, которые включаются в состав семьи, и чьи доходы, соответственно, учитывают. В Постановлении №632 также уточняются ситуации, когда помощь не назначается и в каких случаях государственные деньги придется вернуть.
О членах семьи получателя субсидий
Столь же серьезные изменения коснулись и Постановления Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848.
Так, кардинально переписали подходы к определению доходов лиц старше 18 лет (если доход был меньше минимальной зарплаты или его не было), безработных, физических лиц – предпринимателей. Но при назначении субсидии по-прежнему учитываются доходы членов семьи заявителя, если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства. Напомним: эта норма не распространяется на доходы одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.
О денежных переводах и социальных пособиях
Вернемся к новому Порядку расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства), который теперь касается всех вышеназванных получателей социальной помощи и претендентов на субсидии.
В среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:
- заработная плата в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц;
- денежное обеспечение военнослужащих;
- пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом. Не учитывается социальная стипендия, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
- социальные выплаты, которые назначаются управлениями социальной защиты населения, в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- другие доходы, сведения о которых получены от налоговой службы и Пенсионного фонда, а также доходы, задекларированные заявителем.
Важно!
При назначении жилищно-коммунальной субсидии в среднемесячный совокупный доход не засчитываются размер субсидии и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
В среднемесячный совокупный доход не включаются:
- часть пособия при рождении и усыновлении ребенка, выплата которого проводится единовременно;
- единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;
- государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- компенсация услуги «муниципальная няня», которая выплачивается получателю такой услуги;
- государственная социальная помощь, которая выплачивается с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А.
Также не засчитываются в совокупный доход:
- суммы уплаченных алиментов (при условии документального подтверждения фактической уплаты);
- суммы полученных алиментов;
- бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, который родился в хозяйствах физических лиц;
- доходы от размещения депозитов;
- оплата труда членов избирательных комиссий, а также лиц, привлекаемых к работе в этих комиссиях, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;
- помощь общественных и благотворительных организаций;
- пособие на погребение;
- материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям, а также семьям, в которых проживают трое и больше детей, учитывая и тех, над которыми установлены опека или попечительство, которая выплачивается за счет средств местных бюджетов;
- помощь, компенсация, которая предоставляется по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий (независимо от формы их собственности), является единовременной и получена в течение одного календарного года;
- стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, в том числе денежная компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации;
- суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, нанесенного здоровью работника при выполнении им своих трудовых обязанностей;
- одноразовая натуральная помощь «Пакет малыша»;
- помощь, полученная в рамках благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей.
Важно!
Для военнослужащих, которые принимают участие в мероприятих по обеспечению национальной безопасности и обороны, в среднемесячный доход членов их семей не учитываются денежное обеспечение и другие выплаты и социальные пособия, полученные в период непосредственного участия в проведении антитеррористической операции (Операции Объединенных сил).