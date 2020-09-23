Получателей субсидий занесут в специальную базу: что будут отслеживать?

Министерство финансов Украины разработало специальную платформу для совершенствования процедуры проверки получателей социальных выплат. С 1 января следующего года будет внедрена превентивная верификация информации, которую граждане подают при обращении за получением соцвыплат.

Минфин уже создал специализированную информационно-аналитическую платформу верификации госпомощи. Она объединит в одном месте данные о человеке из разных источников.

Государственные проверяющие будут отправлять запрос в указанную систему и в короткие сроки получать информацию, на основе которой и будет приниматься решение о назначении или же о не назначении соцвыплат.

Таким образом, Минфин сможет проверять такую информацию:

банковские счета и осуществленные денежные операции;

пересечение границы Украины и пребывание в других странах;

занятость и трудовая миграция;

выплаты на общегосударственное социальное страхование;

права на недвижимость;

оформление юридического лица, общества с ограниченной ответственностью или общественной организации;

зарегистрированные транспортные средства.

При обнаружении каких-либо нарушений «незаконного» получателя субсидии обяжут вернуть все выплаченные средства. Если он откажется, на него подадут в суд.