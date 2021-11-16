Субсидия: как забрать остаток, если сэкономили на коммуналке?

Получаете субсидию в безналичной форме и экономно пользуетесь коммунальными услугами? Тогда у вас наверняка остались деньги, которые можно потратить на свое усмотрение. Чтобы их получить, стоит поторопиться.

Как проверить наличие остатка и счета?

Потребители, которые в прошлом отопительном сезоне пользовались субсидией в денежной безналичной форме, могут получить остаток сэкономленных средств. По окончании отопительного сезона остатки субсидии скапливаются на счете «Ощадбанка» для выплаты жилищной субсидии. В течение полугода (с 1 июня по 20 декабря) эти деньги необходимо перевести на текущий счет, также открытый в «Ощадбанке». Если до 20 декабря субсидиант не обратится за остатками субсидии и не откроет текущий счет для их зачисления, средства вернутся на счет Министерства социальной политики.

В связи со сказанным, управления социальной защиты рекомендуют проверить наличие актуального (действующего) счета в «Ощадбанке». Если такового нет — его необходимо открыть. Если текущий счет был открыт ранее и деньги на него уже поступили, банк должен был отправить получателю субсидии смс-сообщение (при наличии информации о номере мобильного телефона). При необходимости уточнить информацию о сэкономленных средствах можно в управлении социальной защиты населения.

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Что нужно сделать в банке?

В свою очередь, «Ощадбанк» объясняет, как можно решить вопрос с получением остатка субсидии.

До 19 декабря открыть счет в любом отделении «Ощадбанка». Предварительно записаться на прием и взять с собой паспорт и идентификационный код. Процедура оформления, обещают, займет всего 15 минут.

Обратите внимание! Если на счете «Ощадбанка» числится задолженность, на него не может быть перечислен остаток субсидии. В таком случае сначала придется погасить долг. После погашения задолженности остаток жилищной субсидии будет автоматически зачислен на текущий счет в течение рабочего дня.

Ольга Новикова

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