Субсидии по новым правилам: что изменится после 1 мая

В связи с карантином еще весной прошлого года правительство упростило порядок предоставления субсидий. А кроме того, увеличило сумму помощи – с учетом повышенных на 50% норм потребления.

Прошел год, и на получателях субсидий решили экономить. Чего ожидать тем, кто не в состоянии сам платить за воду, газ, электричество и вывоз мусора?

Местные власти уже не решают

В правительстве разработали документ, предлагающий ужесточить правила предоставления субсидий. Согласно этому документу, при местных органах власти исчезнут комиссии, по решению которых госпомощь на оплату коммуналки могли предоставить вопреки ограничениям – в качестве исключения. Если таковых комиссий не будет, то и рассматривать такие ситуации будет некому. Кроме того, Кабмин хочет ужесточить требования к получателям субсидии, которые приобретают дорогостоящие покупки или выезжают за границу. А также – принимать во внимание при назначении субсидии наличие банковских депозитов, покупку иностранной валюты. Проценты от депозитов теперь тоже будут учитывать в доход при определении права на помощь государства.

Наша справка: для чего нужны были комиссии на местах?

Согласно действующему порядку предоставления субсидий, помощь на оплату коммунальных услуг могла быть назначена по решению комиссии в таких случаях:

если кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии приобрел земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, другие товары долгосрочного потребления или оплатил услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) на сумму, превышающую 50 тысяч гривен;

если в домохозяйстве было транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет;

если в составе домохозяйства количество фактически проживающих членов домохозяйства отличалось от количества зарегистрированных в жилом помещении (доме);

если граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, не успели обратиться за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Как такие ситуации будут разрешаться в связи с новыми правилами – пока до конца не ясно.

Что изменится после 1 мая?

С 1 мая начнется переназначение жилищных субсидий на неотопительный период. Постановление правительства предусматривает подачу заявлений и декларации о доходах заново для всех (подавать документы можно с мая по сентябрь). Поэтому новые требования к претендентам на субсидию собираются предъявлять уже сейчас. Цель такой работы – сокращение бюджетных расходов на социальные выплаты и предоставление государственной помощи только по-настоящему нуждающимся.

Что касается новых правил, определены только основные направления. Конкретные механизмы и нормы еще нарабатывают в Минфине и в Минсоцполитики.

Напомним, что число субсидиантов с каждым годом уменьшается, что следует из официальных данных. Так, в 2017 году субсидию получали 7 миллионов домохозяйств, в 2019-м – немногим более 4 миллионов, а в отопительном сезоне 2020-2021 года – около 3 миллионов домохозяйств. Результат такого сокращения – не только жесткий отбор претендентов, но и постоянная проверка получателей государственных денег.

Напомним, что ранее мы писали о том, как получить субсидию на оплату электроэнергии.

Что показали проверки получателей субсидий?

Вспомним Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» № 324-IX, принятый в декабре 2019 года. Верификация предусматривает три этапа проверки: при подаче документов в управления социальной защиты, в процессе оформления и в период выплат. И такая проверка вполне оправдана, так как помощь на оплату коммунальных услуг иногда получают совсем не бедные люди.

Только за прошлый год провели верификацию социальных выплат на сумму 455 миллиардов гривен. При этом обнаружили 2,5 миллиона случаев, когда требовались дополнительные проверки. Почти в 80% таких случаев подтвердились нарушения. Из общего числа социальных выплат больше всего несоответствий касалось субсидий. Наиболее распространенные ситуации:

получение государственной выплаты после смерти субсидианта;

покупка товаров и услуг на сумму более чем 50 тысяч гривен;

наличие транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;

получение субсидий одновременно по двум разным адресам.

Для плодотворного функционирования Закона № 324-IX Министерством финансов была разработана Методика верификации жилищных субсидий №641 от 27 октября 2020 года, которая вступила в силу с 5 марта этого года. Теперь проверять получателей помощи на оплату коммунальных услуг будут еще тщательнее: начиная от документов, подтверждающих личность, до имущественного состояния заявителя или получателя денежных средств. По некоторым параметрам проверка будет двойная и даже тройная. Например, как в случае с земельным участком. Информация о приобретении (наличии) земли будет проверяться по банковским сделкам, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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По данным социальных служб, пенсионеры – самые честные и добросовестные потребители. Но бывали случаи, когда кто-то из родственников совершал дорогостоящую покупку, а страдал пожилой получатель субсидии. Ведь, если обнаружится несоответствие (а пенсионер о покупке может даже не знать), деньги государству придется возвращать. Стоит помнить, что изменение состава семьи или статуса кого-то из членов домохозяйства тоже имеет значение. О таких случаях надо сразу сообщать сотрудникам социальной службы.

Как только постановление с новыми правилами назначения субсидий будет официально опубликовано и вступит в силу, мы расскажем о нем более детально.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали, в каких случаях назначают субсидии по решению комиссии.