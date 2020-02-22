Страсти по земле: почему в парламенте блокируют продажу?

На сегодняшний день продажа земли является одним из самых острых вопросов и вызывает немало жарких споров не только среди аграриев. Масла в огонь подливают и некоторые оппозиционные силы, пугая вторжением иностранного капитала, потерей чернозема и разорением фермеров. В то же время в правительстве утверждают, что открытие рынка земли в дальнейшем приведет к росту экономики и благосостояния украинцев. Что думают по этому поводу эксперты и почему вопрос о земле может на месяц заблокировать работу парламента?
Что предлагают реформаторы?
Еще в ноябре прошлого года (с блокированием трибун и уговорами президента) в парламенте все же приняли в первом чтении проект закона об отмене запрета на продажу земель сельхозназначения. Однако документ вызвал недовольство среди аграриев и фермеров (акции протеста проходили во многих регионах). Боялись земледельцы и присутствия на рынке иностранного капитала, и большого скопления земли в одних руках – до 200 тысяч гектаров. В правительстве пообещали доработать законопроект* ко второму чтению.
В итоге после парламентских слушаний установили новое ограничение на право владения землей – до 10 тысяч гектаров в одни руки. Кроме того, в документ были внесены и другие поправки.
- Купить землю смогут только граждане Украины и компании, основанные украинцами, а также местные громады и государство.
- Иностранцы смогут покупать землю на территории Украины только после принятия соответствующего решения на референдуме.
- Арендаторы, заключившие долгосрочные договоры на пользование землей, при ее выкупе смогут воспользоваться рассрочкой сроком до 7 лет.
- Введен запрет на продажу земли на не подконтрольной Украине территории Донбасса и в Крыму.
- Владельцами земли могут стать банки, получившие ее в качестве залога за невозвращенные кредиты (однако в течение двух лет они обязаны будут продать ее с аукциона).
- Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме (покупатель должен будет документально подтвердить источник происхождения средств).
- В случае превышения нормы собственности избыточную землю продадут на электронных торгах.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки (см. таблицу). Согласно проекту, данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Минусы и риски законопроекта
В целом экономисты одобряют доработанный проект закона. Однако в некоторых нормах заложены и определенные риски.
Во-первых, не урегулирован вопрос с запретом на приобретение больших участков земли. При желании норму не больше 10 тыс. га в одни руки можно будет обойти. Для этого землю будут покупать через подставных лиц.
Во-вторых, в новой редакции закона убрано процентное ограничение размера земельного надела, который может принадлежать одному собственнику, – до 35% территории местных громад. Предложенное же взамен ограничение в 10 тыс. га в одни руки не учитывает то, что в стране есть большое количество ОТГ, в которых весь земельный фонд не превышает 10 тыс. га, а в некоторых он даже меньше. Это значит, что некоторые состоятельные аграрии могут скупить положенные гектары и стать монополистами в отдельно взятой территориальной громаде.
В-третьих, неоднозначна ситуация и с банками. Согласно новому законопроекту, эти финансовые учреждения могут забирать земельные участки в качестве залога на срок до двух лет, а потом обязаны их продать. Однако возникает резонный вопрос: что помешает банку продать этот надел специально созданной для этих целей «своей» компании?
Почему депутаты против?
А вот в парламенте из-за нового законопроекта разгорелись нешуточные страсти между депутатами – со взаимными угрозами и оскорблениями, блокированием трибуны и сломанным микрофоном. Более 4000 поправок внесли нардепы в документ, и теперь его будут рассматривать постатейно. Оппозиция не планирует отзывать свои правки, поэтому парламент будет фактически заблокирован из-за рассмотрения одного законопроекта. А мы с вами будем наблюдать очередное шоу. Ведь вопрос принятия закона о рынке земли – вопрос времени, а его у нас нет. С каждым годом государственной земли становится все меньше, с помощью теневого рынка нечистыми на руку дельцами она выводится из оборота. И мы теряем национальное богатство, о котором так любят говорить наши депутаты.
* Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» №21.
Справочник показателей
нормативной денежной оценки
сельскохозяйственных земель в Украине
(по состоянию на 01.01.2020)
|
Область
|Стоимость 1 га, грн.
|Винницкая
|27 184,00
|Волынская
|21 806,00
|Днепропетровская
|30 251,00
|Донецкая
|31 111,00
|Житомирская
|21 411,00
|Закарпатская
|27 268,00
|Запорожская
|24 984,00
|Ивано-Франковская
|26 087,00
|Киевская
|26 531,00
|Кировоградская
|31 888,00
|Луганская
|27 125,00
|Львовская
|21 492,00
|Николаевская
|27 038,00
|Одесская
|31 017,00
|Полтавская
|30 390,00
|Ровненская
|21 938,00
|Сумская
|26 793,00
|Тернопольская
|29 035,00
|Харьковская
|32 237,00
|Херсонская
|24 450,00
|Хмельницкая
|30 477,00
|Черкасская
|33 646,00
|Черновицкая
|33 264,00
|Черниговская
|24 065,00
Автор – Виктория Сергеева
По данным официального веб-сайта Госгеокадастра Украины
Фото: lh3.googleusercontent.com, dw.com
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!