Страсти по земле: почему в парламенте блокируют продажу?

На сегодняшний день продажа земли является одним из самых острых вопросов и вызывает немало жарких споров не только среди аграриев. Масла в огонь подливают и некоторые оппозиционные силы, пугая вторжением иностранного капитала, потерей чернозема и разорением фермеров. В то же время в правительстве утверждают, что открытие рынка земли в дальнейшем приведет к росту экономики и благосостояния украинцев. Что думают по этому поводу эксперты и почему вопрос о земле может на месяц заблокировать работу парламента?

Что предлагают реформаторы?

Еще в ноябре прошлого года (с блокированием трибун и уговорами президента) в парламенте все же приняли в первом чтении проект закона об отмене запрета на продажу земель сельхозназначения. Однако документ вызвал недовольство среди аграриев и фермеров (акции протеста проходили во многих регионах). Боялись земледельцы и присутствия на рынке иностранного капитала, и большого скопления земли в одних руках – до 200 тысяч гектаров. В правительстве пообещали доработать законопроект* ко второму чтению.

В итоге после парламентских слушаний установили новое ограничение на право владения землей – до 10 тысяч гектаров в одни руки. Кроме того, в документ были внесены и другие поправки.

Купить землю смогут только граждане Украины и компании, основанные украинцами, а также местные громады и государство.

Иностранцы смогут покупать землю на территории Украины только после принятия соответствующего решения на референдуме.

Арендаторы, заключившие долгосрочные договоры на пользование землей, при ее выкупе смогут воспользоваться рассрочкой сроком до 7 лет.

Введен запрет на продажу земли на не подконтрольной Украине территории Донбасса и в Крыму.

Владельцами земли могут стать банки, получившие ее в качестве залога за невозвращенные кредиты (однако в течение двух лет они обязаны будут продать ее с аукциона).

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме (покупатель должен будет документально подтвердить источник происхождения средств).

В случае превышения нормы собственности избыточную землю продадут на электронных торгах.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки (см. таблицу). Согласно проекту, данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Минусы и риски законопроекта

В целом экономисты одобряют доработанный проект закона. Однако в некоторых нормах заложены и определенные риски.

Во-первых, не урегулирован вопрос с запретом на приобретение больших участков земли. При желании норму не больше 10 тыс. га в одни руки можно будет обойти. Для этого землю будут покупать через подставных лиц.

Во-вторых, в новой редакции закона убрано процентное ограничение размера земельного надела, который может принадлежать одному собственнику, – до 35% территории местных громад. Предложенное же взамен ограничение в 10 тыс. га в одни руки не учитывает то, что в стране есть большое количество ОТГ, в которых весь земельный фонд не превышает 10 тыс. га, а в некоторых он даже меньше. Это значит, что некоторые состоятельные аграрии могут скупить положенные гектары и стать монополистами в отдельно взятой территориальной громаде.

В-третьих, неоднозначна ситуация и с банками. Согласно новому законопроекту, эти финансовые учреждения могут забирать земельные участки в качестве залога на срок до двух лет, а потом обязаны их продать. Однако возникает резонный вопрос: что помешает банку продать этот надел специально созданной для этих целей «своей» компании?

Почему депутаты против?

А вот в парламенте из-за нового законопроекта разгорелись нешуточные страсти между депутатами – со взаимными угрозами и оскорблениями, блокированием трибуны и сломанным микрофоном. Более 4000 поправок внесли нардепы в документ, и теперь его будут рассматривать постатейно. Оппозиция не планирует отзывать свои правки, поэтому парламент будет фактически заблокирован из-за рассмотрения одного законопроекта. А мы с вами будем наблюдать очередное шоу. Ведь вопрос принятия закона о рынке земли – вопрос времени, а его у нас нет. С каждым годом государственной земли становится все меньше, с помощью теневого рынка нечистыми на руку дельцами она выводится из оборота. И мы теряем национальное богатство, о котором так любят говорить наши депутаты.

* Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» №21.

Справочник показателей

нормативной денежной оценки

сельскохозяйственных земель в Украине

(по состоянию на 01.01.2020)

Область Стоимость 1 га, грн. Винницкая 27 184,00 Волынская 21 806,00 Днепропетровская 30 251,00 Донецкая 31 111,00 Житомирская 21 411,00 Закарпатская 27 268,00 Запорожская 24 984,00 Ивано-Франковская 26 087,00 Киевская 26 531,00 Кировоградская 31 888,00 Луганская 27 125,00 Львовская 21 492,00 Николаевская 27 038,00 Одесская 31 017,00 Полтавская 30 390,00 Ровненская 21 938,00 Сумская 26 793,00 Тернопольская 29 035,00 Харьковская 32 237,00 Херсонская 24 450,00 Хмельницкая 30 477,00 Черкасская 33 646,00 Черновицкая 33 264,00 Черниговская 24 065,00

Автор – Виктория Сергеева

По данным официального веб-сайта Госгеокадастра Украины

Фото: lh3.googleusercontent.com, dw.com

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