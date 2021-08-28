Страница для детей и родителей: выпуск шестой

Дорогие родители, бабушки и дедушки, мы продолжаем нашу рубрику «Родители и дети». В этом выпуске вы узнаете, как купить недорогой компьютер, что делать, если у ребенка плохой почерк, и почему подростку нужно помочь в проблеме с акне. Ну а напоследок мы научим вас готовить вкусный и полезный зефир.

Юный потребитель

Как выбрать недорогой ноутбук

Сегодня детям нужны гаджеты не только для развлечения, но и для обучения. Особенно это актуально в период пандемии, когда действует онлайн-режим. Вот несколько советов, как выбрать бюджетный ноутбук для школьника.

Для школы подойдет почти любой бюджетный ноутбук. И неважно, покупаете вы его для ребенка, учащегося в начальных классах, или для старшеклассника. Есть еще один вариант — это маленькие ноутбуки — нетбук (размер их экрана — 11,6 дюйма). Они дешевле и легче, но у них меньше возможностей. При выборе ноутбука обращайте внимание на следующие параметры:

Экран: лучше взять ноутбук с обычным TFT-дисплеем, который вполне подойдет для занятий. Комфортный размер диагонали — 15,6 дюйма. Разрешение лучше выбрать Full HD (1920 х 1080 пикселей), меньше — только если бюджет совсем не позволяет.

Если выбирать ноутбук для старшеклассника, то лучше обратить внимание на модели, которые будут актуальны и в дальнейшем обучении.

Производительность: для занятий достаточно самых простых параметров. Рекомендуются процессоры Intel или AMD на 2-4 ядра, минимум 4 Гб оперативной памяти и

500 Гб встроенной. Но, конечно же, чем больше памяти и ядер, тем лучше.

Аккумулятор и автономность: стандартные модели могут работать на одном заряде в течение 2-3 часов. Это мало, лучше выбирать более емкие батареи с временем работы не меньше 4-5 часов.

Доступ к ноутбуку с внешних устройств: в ноутбуке дожны быть разъемы USB, беспроводные Wi-Fi и Bluetooth, а также слот для карты памяти.

Сегодня минимальная цена ноутбука — 9000 гривен.

Школьный вопрос

Как исправить плохой почерк у ребенка

Если вы заметили, что у вашего ребенка «плохой» или «некрасивый» почерк, это может быть из-за:

неправильного положение тела, неправильной осанки и даже неудобной ручки или карандаша, неправильного положения тетради и освещения;

плохо развитой мелкой моторики рук;

особенностей мозговой организации (ребенок не успевает усваивать информацию — цифры, буквы, знаки);

ребенка-левшу переучили писать правой рукой;

стресса.

Не переутомляйте ребенка, а поддержите его в обучении, иначе домашние упражнения не принесут желаемого результата. Если это не помогло — обратитесь за помощью к логопеду.

Как помочь ребенку исправить почерк?

Научите ребенка правильно сидеть за рабочим столом.

за рабочим столом. Развивайте мелкую моторику и зрительно-пространственное восприятие. Идеально подойдут лепка, оригами, конструкторы, пазлы, игры с песком, водой. Занимайтесь вместе спортом — катайтесь на велосипеде, ходите на плаванье.

и зрительно-пространственное восприятие. Идеально подойдут лепка, оригами, конструкторы, пазлы, игры с песком, водой. Занимайтесь вместе спортом — катайтесь на велосипеде, ходите на плаванье. Копируйте и переписывайте. Покажите, как с помощью кальки можно скопировать образцы красивого написания букв. Переписывайте небольшие отрывки из художественной литературы — медленно, обращая внимание на очертания букв, их соединения.

Шпаргалка для взрослых

Напитки, которые нельзя давать ребенку до года

Коровье и козье молоко — из-за большого количества белковых веществ, обладающих сильными аллергенными свойствами. В козьем и коровьем молоке больше фосфора, чем в грудном женщины, а этот элемент повышает нагрузку на почки, не позволяет нормально усваиваться кальцию, витамину D.

Кисель — если он приготовлен из ягод, варенья или молока, приносит не меньше пользы, чем компот, однако начинать давать его можно по достижении ребенком года.

Полный запрет детям до трех лет на квас, газированные напитки и кофе

Фруктовые соки, смузи — в пакетированных соках нет ничего полезного для ребенка, только сахар и консерванты, а их сладкий вкус может отбить желание кушать не такую сладкую пищу.

Морсы — они готовятся из термически необработанного сырья.

Какао — этот продукт может вызвать аллергию у малыша. Какао считается высококалорийным, поэтому его могут пить дети

с 1,5–2 лет два раза в неделю.

Бабушкин совет

Как помочь подростку избавиться от следов после акне?

Часто подростки сталкиваются с высыпаниями на коже, после которых остаются пятна и покраснения. Дерматологи рекомендуют родителям отнестись к проблеме со всей серьезностью и помочь ребенку.

Почему возникает акне?

Это прежде всего изменение гормонального фона, недостаток витаминов, а также неправильное питание. Чтобы избежать проявления акне (угревая болезнь), необходимо регулярно посещать педиатра и дерматолога, следить за чистотой кожи лица. Особое внимание следует уделять детям от 10 до 17 лет, когда на лице в области носа, щек, подбородка появляются черные точки, мелкие прыщики.

Чтобы излечить ребенка от акне и избавить кожу лица от пятен, необходимо:

приобрести специальную косметику для ухода за кожей лица (пенку для умывания, мицеллярную воду, очищающие поры скрабы и маски);

использовать пилинг с молочной кислотой (можно приобрести в любой аптеке или магазине косметики);

применять салициловую кислоту для очищения пор и уменьшения отеков (покраснений);

в летнее время пользоваться солнцезащитным кремом;

умываться хозяйственным мылом и травяными настоями ромашки и календулы.

Домашняя маска против акне

Ингредиенты: аспирин — 5 табл., мед — 1 ст. ложка, вода — 1 ч. ложка.

Приготовление. Аспирин растолочь до образования мелкого порошка, добавить в него мед и воду. Все компоненты перемешать. Приготовленную смесь нанести на кожу и подержать около 20 минут, после чего смыть водой.

Перед применением средств народной медицины обязательно посоветуйтесь с врачом

Не скучно дома

Готовим вместе яблочный зефир

Зефир — сладость, которая считается одной из самых безвредных для детей и взрослых. В десерте практически нет жиров, зато есть железо, фосфор и кальций, пищевые волокна.

Ингредиенты: яблоки — 7 шт., желатин — 1 ст. ложка, сахар — 200 г, лимонная кислота — 1 ч. ложка, холодные яичные белки — 7 шт.

Приготовление. Желатин замочить в воде. Яблоки запечь в духовке и сделать из них пюре. Пропустить через сито, чтобы не было комочков. Добавить в пюре лимонную кислоту и сахар. Поставить массу на маленький огонь и варить при постоянном помешивании до загустения. Полностью растворить желатин на небольшом огне (не кипятить). Белки взбить миксером до крепких пиков. Добавить взбитые белки в яблочную смесь, затем вылить желатин, хорошо взбить получившуюся смесь. Смесь должна держаться на венчике, а не стекать с него. Сформировать зефир: с помощью кондитерского мешка или просто ложкой выложить на деревянную доску. Поставить для застывания в прохладное место на 4–5 часов.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее в выпуске страницы для детей и родителей мы рассказывали о том, почему ребенок сосет палец, какие вещи не стоит передавать младшим от старших и что такое слингобусы. А также научили главным правилам безопасности и поделимся секретами, как подтянуть знания английского языка за лето