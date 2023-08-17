Старый одесский парк: тишина, жара и первые осенние «следы» (фоторепортаж)

Мы в Центральном парке Одессы… Обычный (бывает ли во время войны что-нибудь обычным?) рабочий день. В парке тихо-тихо. День немилосердно жаркий, летний чисто по-одесски. Но «следы» осени — уже почти на каждом шагу.

Жара не намекает на конец лета

В парке им. Т. Г. Шевченко мы побывали в конце февраля: рассказывали о первых признаках весны на военном положении.

А вот уже и вторая половина августа на военном положении… И хотя жара даже не намекает на конец лета, осенние следы уже есть.

О, эти залитые солнцем старые аллеи, сохранившиеся из старых времен исторические павильоны! Некоторые стали кафешками, некоторые «простаивают»…

Едва заметны осенние тона

Казахская юрта — на самом солнце: она все еще кажется маленьким чудом в старом одесском парке, хотя появилась на центральной аллее еще зимой.

…А вот присмотришься к кустам с деревьями — и видишь уже слегка пожелтевшие листья; ветви — в едва заметных осенних тонах. Да и дорожки уже понемногу присыпаны опавшими листьями, которые, кажется, только недавно «проклевывались»: время летит так быстро…

Одинокие люди, пришедшие отдохнуть, мамы с колясками прячутся в тень или спешат к «драгоценному» фонтану (работает!): хоть какая-то прохлада…

Мария Котова

Фото автора