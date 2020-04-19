Ссоры в изоляции: почему они возникают и как их избежать?

Как минимум на полтора месяца мы оказались запертыми в собственных домах вместе с чадами и домочадцами. Такое тесное сосуществование неизбежно способствует возникновению ссор и конфликтов в семье. Как же наладить отношения между близкими людьми и научиться сглаживать острые углы?

Почему мы ссоримся?

Привыкшие большую часть времени проводить вне дома, люди просто не выдерживают длительного и плотного общения. В семье царит раздражение и непонимание, а новости, звучащие отовсюду, повергают домашних в состояние депрессии. Не зря же появилась шутка, что многодетная мать через три дня карантина изобрела вакцину от коронавируса.

Однако психологи советуют не бояться ссор и считают, что это вполне нормальное явление для близких людей. Ведь семей, где никогда не конфликтуют, в природе не существует, а ссоры свидетельствуют о том, что мнение родных вам небезразлично. При этом нужно понимать, что никто никого не хочет задеть или разозлить специально – просто люди по-разному смотрят на поступки других.

Каким бы странным это ни показалось, но тяжелее всего ссоры проходят в тех семьях, где люди друг другу дороги и важны. И происходит это именно потому, что мнение и реакция близких имеет большое значение, – ведь главное, чтобы именно они поняли и услышали нас. Такие вспышки как раз и доказывают, что люди любят и переживают друг за друга. И при этом совершенно не важно, супруги это или дети с родителями.

Как относиться к конфликтам?

Для начала постарайтесь понять, что никто из вас не виноват в том, что происходит, – на карантин и его продолжительность вы все равно повлиять не сможете. Относитесь к этому как к снегопаду или урагану: пройдет, и все нормализуется.

При общении максимально старайтесь сглаживать острые углы. Любые желания доказать свою правоту, переделать кого-то или высказать накопившиеся претензии оставьте на потом. А сейчас лучше переключитесь на какое-нибудь занятие. Любые выяснения отношений в «карантинный период» будут непродуктивны, вы только получите скандал и лишнюю нервотрепку. Помните, что изоляция рано или поздно закончится, а ваши человеческие отношения с близкими останутся. Кроме того, поберегите здоровье: сейчас наш психический иммунитет и так снижен, а стресс и вовсе парализует всю иммунную систему.

Что делать, чтобы избежать скандала?

У большинства людей почти всегда есть интересы, на которые можно переключиться, чтобы не скиснуть от скуки. Для многих это походы в магазин или к друзьям. А так как сейчас это исключено, чтобы не увеличивать стресс, постарайтесь найти новые интересы.

Самое простое – займитесь домашними делами. Может быть, у вас не хватало времени на то, чтобы привести в порядок квартиру или перебрать гардероб? А может, вы хотели перекрасить стены или научиться готовить сложное блюдо? Сейчас самое время для этого. А вот сидеть перед телевизором или компьютером, как считают психологи, – худший вариант времяпрепровождения.

Если у вас есть возможность, займитесь своей физической формой – ведь если ваше тело в порядке, то и с психикой все будет нормально. Аэробика, йога, гимнастика или «прятки» с внуками – все это пойдет на пользу вашему организму и поднимет настроение.

Как правильно ссориться?

1. Никогда не начинайте разговоры с близкими с местоимения «ты», чаще употребляйте «я».

2. Не вспоминайте прошлое, говорите о настоящем.

3. Если хотите в чем-то упрекнуть, используйте «правило гамбургера»: сначала сделайте комплимент, потом выскажите недовольство, и закончите еще одной похвалой.

4. Не начинайте конфликт во время еды или в постели.

5. Участвуйте в диалоге: молчание в ответ может лишь усугубить конфликт.

Фото: 24 канал

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