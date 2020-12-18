Новости Одессы и Одесской области

Одесский завод будет выпускать кислородные концентраторы для больниц

Одесский завод будет выпускать кислородные концентраторы для больниц

Одесский завод «Телекарт-Прибор» будет поставлять кислородные концентраторы в областные больницы.

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Как сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, предприятие получило соответствующие сертификаты Минздрава.

Одесская разработка получила название «БРИЗ-20». Это электрический прибор, который позволяет получать кислород с помощью воздушной фильтрации. Мощность аппарата составляет 20 литров кислорода в минуту, к нему можно подключать от одного до четырех пациентов.

«БРИЗ-20» будет производить кислород с концентрацией 95%, что соответствует международным стандартам. Прибор может работать без остановки до 10 дней.

Предполагается, что в первые месяцы завод будет выпускать около 300-400 кислородных концентраторов в месяц. Со временем производство планируется нарастить до 1000-1500 единиц в месяц.

Цена одного кислородного концентратора одесского завода составит 75 тыс. грн. На рынке есть несколько аналогов, но стоят они намного дороже. Так, американские концентраторы могут обойтись не менее чем в 130-140 тыс. грн. Приборы же китайского производства стоят около 40 тыс. грн, но их мощность не превышает 10 литров кислорода в минуту.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод получит лицензию на производство медицинского кислорода, что должно существенно улучшить снабжение больниц региона.

Фото: Facebook Одесской ОГА

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