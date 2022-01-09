Спроси у доктора: кому грозит и чем опасна болезнь сосудов головного мозга

Каждому из нас приходилось без повода раздражаться, тревожиться и чувствовать себя «выжатым лимоном». Но если это состояние не проходит даже после полноценного отдыха, стоит обратиться к врачу и исключить поражение сосудов головного мозга.

Кому грозит эта патология и в чем ее опасность, объяснила невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением днепровской больницы № 5 Оксана Щитник.

Тканям мозга не хватает кислорода

— Ишемия головного мозга – это патологическое состояние, обусловленное нарушением кровообращения в церебральных (мозговых) сосудах, что приводит к недополучению тканями мозга кислорода и питательных веществ.

Выделяют острую и хроническую формы ишемии. Острая возникает при резком развитии кислородного голодания и характеризуется быстрым развитием болезни: возникает ишемический инсульт (инфаркт мозга).

Хроническая ишемия развивается постепенно, в условиях длительно существующей недостаточности мозгового кровоснабжения. В этом случае у пациентов формируется медленно прогрессирующее сосудистое поражение мозга. Около 90% патологий головного мозга, связанных с сосудами, относятся к хронической ишемии мозга (ХИМ).

Виноваты гипертония и атеросклероз

Основная причина развития ХИМ — атеросклероз. На стенках сосудов скапливаются жировые отложения, что приводит к сужению просвета и нарушению притока крови.

К другим ключевым факторам, провоцирующим развитие ХИМ, относятся различные заболевания сердца и сосудов (гипертония, стенокардия, аритмия, хроническая сердечная недостаточность, васкулит, ангиопатия, тромбофлебит), сахарный диабет, нарушения обмена веществ, различные патологии кровеносной системы и почек. Играют роль и пожилой возраст, лишний вес, наследственность, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, стрессы. Ухудшают кровоснабжение мозга и любые виды анестезии.

Ранее мы рассказывали о том, как помочь больному при сердечном приступе.

Как проявляется болезнь сосудов головного мозга?

Хроническая ишемия головного мозга на ранней стадии может проявляться едва заметными симптомами, которым человек не придает значения, списывая их на усталость, недосып или метеозависимость. Например, это могут быть снижение концентрации внимания, перепады настроения, повышенная раздражительность и тревожность, нарушения сна (сонливость или, наоборот, бессонница).

Но со временем проявления болезни становятся более явными и нарушают привычный ритм жизни человека. Могут возникнуть головокружения, частые головные боли разной степени выраженности, тошнота, рвота, забывчивость, онемение конечностей. При отсутствии терапии патология прогрессирует дальше и проявляется проблемами с памятью и речью (невнятность, бессвязность), нарушениями координации, ориентации во времени и пространстве, обмороками. Кроме того, может наблюдаться ухудшение слуха и зрения. При данных симптомах, чтобы избежать инсульта, требуется безотлагательная медицинская помощь.

Отсутствие лечения также может привести к деменции (слабоумию), при этом больной теряет способность обслуживать себя самостоятельно.

Поможет врач-невролог

При появлении первых симптомов ХИМ необходимо обратиться к неврологу и пройти комплексное обследование. Обычно рекомендуется сдать биохимический анализ крови, сделать МРТ головного мозга, УЗ-допплерографию сосудов шеи и головы, электроэнцефалограмму. Кроме того, могут понадобиться консультация офтальмолога, электрокардиограмма, рентгенография шейного отдела позвоночника, магнитно-резонансная ангиография и другие обследования.

Основной задачей при лечении ишемии головного мозга является нормализация мозгового кровообращения, устранение гипоксии, улучшение метаболизма тканей. Для этого врач назначает прием препаратов, направленных на устранение гипертонии и атеросклероза, а также коррекцию других факторов риска. Эффективны при ХИМ и физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж.

Иногда требуется хирургическое вмешательство для расширения артерий и удаления бляшек из них.

Необходимы диета и зарядка

При лечении и для профилактики ХИМ необходима также коррекция питания и образа жизни. Исключите из своего рациона колбасные и кондитерские изделия, фаст-фуд, майонез, жирные и жареные блюда, алкоголь. Зато без опаски ешьте нежирную молочку, каши, морскую рыбу и морепродукты, фрукты и овощи, мясо кролика, курицу, телятину, бобовые, орехи, ягоды, зелень.

Пациентам с хронической ишемией головного мозга нужно нормализовать сон, не нервничать, не переутомляться. Кроме того, необходима регулярная физическая активность. Рекомендованы оздоровительная гимнастика, прогулки, танцы, езда на велосипеде, плавание.

Ирина Лебединец

Ранее мы рассказывали о том, какие есть способы избавиться от изжоги вкусно и полезно.