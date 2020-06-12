Отдельная полоса для общественного транспорта: как водители добираются с Поскота на работу?

10 июня на поселке Котовского заработала отдельная полоса для общественного транспорта. Она проходит вдоль Поскота по улице Семена Палия практически до самого Пересыпского моста. Помогает ли выделенка двигаться быстрее?

Об этом узнавала наша корреспондентка.

Маршрутки, трамваи и автомобили Поскота в едином порыве движутся к остановке “Молодая гвардия” и дальше в город. Это единственная артерия, которая связывает самый большой спальный район Одессы с ее центром. Именно здесь в час-пик возникают пробки, созданные нерасторопными водителями или спровоцированные большим потоком транспорта.

На выделенной полосе транспорт движется практически без нарушений, но она не сильно спасает ситуацию. Часть автомобилистов предпочитает ехать по Окружной дороге – которая идет параллельно поселку Котовского вдоль Куяльницкого лимана. Впрочем, на пробки жалуются даже там.

Тянучка начинается от проспекта Добровольского до непосредственно самой окружной дороги. Фурам и легковушкам сложно разминутся на двух асфальтированных полосах, зажатых между рядами высоток. Движение такое медленное, что люди спокойно переходят дорогу между машинами, не доходя до пешеходного перехода. В такой тянучке подобный маневр не выглядит большой глупостью. Лишь при выезде из города движение набирает оборотов и транспорт едет быстрее.

На часах восемь утра. Перехожу мост над железной дорогой и фактически оказываюсь в Лиманском районе. Перед моими глазами Окружная дорога. Движение здесь, не менее активное, чем от Поскота в сторону Лузановки и дальше в центр. Единственное отличие – огромное количество фур. В город грузовикам заезжать нельзя, а здесь, за его пределами, они двигаются мимо Куяльницкого лимана и дальше. Асфальт трясется под мощными колесами, да и сами грузовики гудят так, что их приближение слышишь задолго до их появления.

Окружная дорога – очень длинная альтернатива поездки в центр Одессы от Поселка Котовского. Но в условиях масштабных пробок, которые случаются в этом районе, в объезд порой можно проехать быстрее, чем обычным путем. В любом случае, для решения проблем пробок на Поскоте надо сделать еще очень много.

По этому поводу на своей страничке в Facebook уже дал рекомендации общественник Петр Обухов:

На самом деле у нас приняты новые стандарты ширины полос и их можно делать даже шириной 2.75 м. Я измерил на картах горсовета ширину дороги и везде она 19-20 метров. То есть там можно сделать полосы 3-3, 25 см. Этого вполне достаточно для 6 полос. А их сужение приведет только к уменьшению скорости автомобилей и понижению аварийности. Велодорожку на посёлок Котовского нужно обязательно делать на тротуаре. Он там очень широкий и почти не используется. Его надо привести в порядок, сделать там разметку и пандусы для велодорожки

Напомним, мы писали о том, что на поселке Котовского выделили отдельную полосу для общественного транспорта.

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