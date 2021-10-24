Советы «Одесской жизни»: что делать, если обувь натирает?

Мы часто сталкиваемся с проблемой мозолей. Они могут возникать на разных участках наших стоп при носке даже самой удобной обуви. Вот несколько советов, как этого избежать.

Вариант первый: любой увлажняющий крем

Перед тем как надевать обувь, нанесите небольшое количество увлажняющего крема (лучше детского) на внутреннюю часть обуви, которая контактирует с пяткой или пальцами. Обработайте этим же кремом кожу ног для того, чтобы предохранить их от трения. Также эффективно поможет гель с алоэ вера.

Вариант второй: тальк или детская присыпка

Нанесите тальк на кожу пяток и внутренние части обуви. Присыпка впитает влагу, которая появляется из-за выделения пота. Пот очень влияет на трение кожи закрытой обувью.

Вариант третий: возьмите спирт

Спирт способен размягчать новую обувь из кожи и других подобных материалов. Благодаря этому нам удается избежать мозолей. Смочите в спирте газетную бумагу и вложите ее внутрь обуви. Подождите несколько часов, прежде чем надевать обувь, – спирт должен впитаться.

Вариант четвертый: глицерин и касторка

Чтобы обувь меньше натирала, касторовым маслом нужно пропитать ватный диск и обработать грубые проблемные места. Через час процедуру следует провести повторно. Глицерин нужно нанести на всю внутреннюю поверхность обуви на несколько минут, затем ее отполировать.

Вариант пятый: льняное масло

Если дискомфорт создают грубые швы на обуви – смажьте их льняным маслом. После обработки они становятся мягче и значительно меньше натирают ноги.

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