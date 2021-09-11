Советы «Одесской жизни»: как выбрать сушилку для белья

Конечно же, многие одесситы любят вывешивать сушиться белье на балкон или на улицу. Однако с наступлением осени и сезона дождей сушить вещи трудно. Поэтому делимся советами, как выбрать важный атрибут в быту – переносную сушилку.

Переносная сушилка

Это самый распространенный вариант. Такая конструкция напоминает гладильную доску. Ее удобно перемещать по всему дому, выносить на балкон или во двор, ее можно сложить и убрать, когда не нужна. Переносные сушилки могут изготавливать из:

алюминия – это легкий и недорогой материал, но недостаточно прочный, из-за чего сушилка может быстро сломаться;

стали – прочный и долговечный металл, но имеет больший вес и стоимость;

нержавейки – не подвержена коррозии, но стоит очень дорого;

железа – по качеству и цене что-то среднее между алюминием и нержавейкой, но подвержено коррозии и нуждается в специальном влагозащитном полимерном (порошковом) покрытии;

пластика – легкий и недорогой материал, при этом не подвержен коррозии, но непрочный.

Кстати, сегодня можно найти сушилки из комбинированных материалов. Такое решение обеспечивает баланс между качеством и ценой приспособления.

Как выбрать сушилку

Обращайте внимание на расстояние между прутьями (веревками). Чем больше расстояние, тем лучше будут высыхать вещи и тем удобнее вывешивать белье. Оптимальное расстояние – 6-9 мм.

Металлические части не должны иметь следов ржавчины. Если появилась ржавчина, ее следует устранить, иначе она будет оставлять следы на вещах.

Не рекомендуется приобретать сушилку, в которой прутья крепятся с помощью сварки – в этих местах чаще всего появляется коррозия. Лучше выбрать изделие, где прутья закреплены вальцеванием, а места стыков защищены пластиковым колпаком. Это предотвратит появление затяжек на вещах.

Общие советы

Протирайте сушилку после каждого использования, поскольку на влажных прутьях размножаются микробы.

Вешайте на сушилку только тщательно отжатые вещи.

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