Соцработники тоже получат надбавки к зарплате за время карантина: сколько именно?

Надбавки к зарплате на период карантина могут получать не только медики, но и работники социальной сферы. Доплаты предусмотрены в течение действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Так, утвержден перечень должностей работников социальной сферы, которые могут получить 100% надбавки к зарплате за работу во время карантина, среди них:
– педагог социальный / специалист по социальной работе,
– специалист по социальной помощи на дому,
– социальный работник,
– специалист по физической реабилитации,
– практический психолог / психолог.
Доплаты осуществляются за счет местных бюджетов. Перечень работников, которые должны получить премии будет формировать руководители социальных учреждений.
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