Соцработники тоже получат надбавки к зарплате за время карантина: сколько именно?

Спортивные школы в Одессе откроют вместе с детскими садами: какие условия посещения? В Одессе продолжается послабление карантина. Так комиссией по вопросам техногенно – экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города и области с первого июня было разрешено проведение спортивных занятий. В пресс – службе горсовета подробно рассказали о поэтапном выходе горожан с карантина. ПОДРОБНЕЕ

Как будут работать детские сады в Одессе с 1 июня: отвечаем на сложные вопросы После послабления карантина многие горожане смогли снова выйти на работу. По этой причине весьма актуальным стал вопрос об открытии детских садов – работающим родителям обычно не с кем оставлять детей. В Министерстве здравоохранения открыть детские дошкольные учреждения разрешили только в тех городах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. И одесские детские сады уже готовятся принять детей с первого дня лета. ПОДРОБНЕЕ