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Новости Одессы и Одесской области

Соцработники тоже получат надбавки к зарплате за время карантина: сколько именно?

Соцработники тоже получат надбавки к зарплате за время карантина: сколько именно?

Надбавки к зарплате на период карантина могут получать не только медики, но и работники социальной сферы. Доплаты предусмотрены в течение действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Так, утвержден перечень должностей работников социальной сферы, которые могут получить 100% надбавки к зарплате за работу во время карантина, среди них:

– педагог социальный / специалист по социальной работе,

– специалист по социальной помощи на дому,

– социальный работник,

– специалист по физической реабилитации,

– практический психолог / психолог.

Доплаты осуществляются за счет местных бюджетов. Перечень работников, которые должны получить премии будет формировать руководители социальных учреждений.

Фото: из свободных источников

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