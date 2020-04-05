Социальная поддержка: на что могут рассчитывать одесситы, потерявшие работу?

В Одессе, как и во всей стране, из-за карантина многие остались без работы и попали в тяжелое финансовом положение.

В Центре занятости рассказали, кто может рассчитывать на пособие, сколько заплатят в случае увольнения, а также, как оформить пособие дистанционно.

Кому и какую помощь выдадут?

В Центре занятости нам сообщили, что пособие в соответствие с окладом и другими факторами получат те, кого уволили. При этом минимальная выплата, то есть когда отсутствует страховой стаж, составляет 630 гривен в месяц.

Раньше после увольнения человек получал пособие на 8-й день после регистрации, а если увольнялся по своему желанию, то начиная с 91-го дня. Теперь помощь будут выдавать с даты заявления, правда после окончания карантина.

Как оформить статус безработного онлайн?

Сейчас приходить лично не рекомендуется и вместе с этим в Центре отмечают, что почта перегружена. Одесситы могут сами собрать пакет необходимых документов и отправить их на электронный адрес Центра занятости: trudgcz@od.dcz.gov.ua.

Также можно подать документы через специальные окна Центра занятости по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 (I этаж, каб.102).

После обработки документов с заявителем будет установлена электронная или телефонная связь.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (048) 705-50-21, (048) 705-50-15, (073) 26-155-15.

ВНИМАНИЕ: личный прием будет восстановлен после завершения карантина. О дате и времени запланированного посещения зарегистрированные безработные смогут узнать в личном электронном кабинете.

Для дистанционной регистрации необходимы:

заявление о предоставлении (возобновлении) статуса безработного;

заявление о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице;

копия паспорта гражданина Украины;

копия идентификационного кода;

копия трудовой книжки (гражданско-правового договора, подтверждающего прекращение последнего вида деятельности);

копию документа об образовании.

Все заявления подаются по образцам, которые можно скачать на сайте горсовета по адресу: omr.gov.ua.

ВНИМАНИЕ: Указанные копии документов должны быть заверены личной подписью по форме: «Согласно с оригиналом. Подпись, фамилия и инициалы лица».

Фото: firtka.if.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!