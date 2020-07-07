В Одессе будут массово гонять велосипедисты

В Одессе состоится 19-я традиционная велосипедная гонка «Мемориал Уточкина». Она рассчитана на разные категории участников – от начинающих до ветеранов спорта.

Старт – 12 июля 2020 года в 8:30 по адресу: г. Одесса, ул. Маразлиевская угол ул. Троицкой, вдоль парка им. Т.Г. Шевченко.

В связи с этим ограничат движение транспорта.

Так, 12 июля с 8:30 до 12:00 будет временно перекрыт въезд на ул. Маразлиевскую (от ул. Троицкой до пер. Нахимова) и в Сабанский переулок.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Напомним, в Одессе построили новую велопешеходную эстакаду.