Сколько стоит припарковаться в Одессе?

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения». И сегодня, судя по загруженным частным автотранспортом магистралям, одесситы уверенно воплощают в жизнь классический слоган. Хотя наряду с неоспоримыми удобствами «железный конь», пришедший на смену крестьянской лошадке, приносит своим владельцам немало проблем. Одна из них – парковка на городских улицах.

“Одесская жизнь” разбиралась, как сейчас происходит оплата парковки, насколько законна работа парковщиков в желтых жилетах и сколько сейчас берут за стоянку в центре и прибрежной зоне?

Паркоматы для декора

Сегодня горожане паркуются, зачастую, где пожелают — на тротуарах, зеленых зонах, детских площадках.

Хотя существуют в Одессе 34 частных парковки, операторы которых определяются на конкурсной основе и заключают договоры с КП «Одестранспарксервис». Они обязаны обеспечить площадки дорожными знаками, разметкой, содержать их в надлежащем санитарном и техническом состоянии, устанавливать парковочные автоматы.

Паркомат – это, по сути, обычный терминал по оплате услуг. После внесения необходимой суммы водитель получает чек, который следует положить под лобовое стекло автомобиля. Сдачи аппарат не дает, но позволяет направить «лишние деньги» на мобильный счет или оплату коммунальных услуг. Один паркомат рассчитан на 20 машиномест.

Согласно закону, в Украине запрещено взимать плату на парковках без паркоматов. В Одессе же, утверждают водители, исправно работает менее половины таких терминалов. В общем, несут они, зачастую, исключительно декоративную функцию. Деньги за парковку, как правило, передают в руки парковщику.

А ну-ка, оштрафуй, или прятки с эвакуатором

То, что возможно для частника, категорически недопустимо для коммунального предприятия. Потому парковщиков на муниципальных парковках быть не может. Правда, и самих коммунальных парковочных площадок в Одессе пока не существует.

– Городские парковки мы только планируем, – рассказал директор КП «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич. – Паркоматы сами ни разу не ставили, потому что сегодня неоплата парковки, практически, ненаказуема, а чтобы составить протокол нужно дождаться нарушителя, а он, как правило, не торопится.

По словам Томкевича, эвакуаторы, которые работают в полиции, все же навели относительный порядок на Екатерининской площади — вокруг памятника уже не паркуются. А вот у привокзального сквера машины при виде эвакуатора разъезжаются, но, как только он уезжает – нарушители возвращаются вновь.

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Эвакуация автомобиля в случае нарушения правил дорожного движения – общемировая практика. В случае неуплаты блокируют автомобили даже на стоянках. В Берлине, например, один и тот же автомобиль в центральной части города не имеет права находиться более 2 часов. Тарифы за парковку в историческом центре – 3-5 евро в час.

В помощь – инспекторы по парковке

В сентябре 2018 года вступил в силу Закон Украины, предусматривающий ответственность за неоплату услуг по паркованию. Согласно ему, отныне с автохамами должны бороться не только полицейские, но и органы местного самоуправления. Для этого появились инспекторы по парковке. Они имеют право составлять протоколы о нарушении ПДД при парковке и стоянке, причем и при отсутствии водителя, осуществлять фото- и видеофиксацию нарушений и даже эвакуировать машины.

– Сегодня инспекторы по парковке еще не работают в полную силу, и потому, зачастую, водители деньги платят непосредственно парковщику, – говорит Владислав Томкевич. – Инспекторы обязаны штрафовать владельцев авто, если под лобовым стеклом нет квитанции об оплате парковки через терминал. Именно инспекторы по парковке будут стимулировать работу платных муниципальных парковочных площадок.

Парковочный разбой «желтых человечков»

Тогда должны исчезнуть и пресловутые «желтые человечки» – незаконные парковщики в жилетах соответствующего цвета, по сути, «внаглую» собирающие дань с одесситов. Причем, ответственность за сохранность автомобилей «желтые человечки» не несут и денег в обустройство территории не вкладывают. Можно, конечно, им и не платить, припарковав машину, например, у Русского театра. Но не факт, что вернувшись, вы не увидите пробитую шину либо царапину на капоте.

Таких парковок, по данным Владислава Томкевича, в городе порядка 15, и они постоянно меняют местоположение. Их можно встретить на Греческой площади, у дома Руссова, у городских рынков. Сотрудники КП «Одестранспарксервис» контролирующими функциями не наделены. Поэтому все, что могут сделать с нелегалами — выявить и сообщить в правоохранительные органы. Однако как только появляются проверяющие, работники этих парковок немедленно исчезают, а потом возвращаются и вновь начинают собирать добровольно-принудительную «милостыню» с автомобилистов.

Парковка в центре – 20 гривен

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку составляет двадцатикратный размер стоимости часа пользования парковкой. Нынешний тариф – 5 гривен. Так что уличенному нарушителю придется заплатить стольник. Но тариф этот устарел, считает Владислав Томкевич.

– Как только начнем работать в историческом ареале города, тариф поднимется до 20 грн. Со временем, возможно, на некоторых улицах он будет увеличен до 50 грн. В Киеве, к примеру, оплата парковки в историческом центре города — 100 грн. Документы на исполком уже подготовлены. Новые тарифы хотим ввести в этом году.

Парковки в историческом центре

Первый этап проекта обновления и расширения городского парковочного пространства, по подсчетам специалистов, обойдется в 6,5 млн. грн. Один современный паркомат, предоставляющий возможность оплаты наличными, банковской картой, через мобильное приложение, стоит порядка 150 тыс. грн. Если будет финансирование, в этом году появятся 19 таких паркоматов на улицах Ланжероновской, Ришельевской, Гаванной, Екатерининской и Соборной площадях, возле Центрального ЗАГСа и Оперного театра. Функция платной парковки в историческом ареале — не способ заработать деньги, а возможность рассредоточить транспортные узлы и заторы, утверждает Владислав Томкевич. В следующем году планируется установка паркоматов на рынках.

Радужные перспективы

– Считаю, что тотально накрывать город платными парковками неправильно — пока не будут начаты работы по строительству многоуровневых паркингов. В спальных районах, например, с их помощью можно разгрузить внутриквартальные проезды, – считает Владислав Томкевич. – Правда, сегодня, к примеру, паркинг на Пантелеймоновской, у Привоза, практически пустует. Хотя тариф там невысокий. А улица забита припаркованными машинами. Вся надежда на введение реальной ответственности за неправильное паркование.

Еще один масштабный проект новой концепции парковочного пространства – перехватывающие стоянки в районе Пересыпи, железнодорожного и автовокзала. Одесситам и туристам, по примеру всего цивилизованного мира, предложат оставлять машины при въезде в Одессу, предположим, на конечной станции скоростного трамвая, и без пробок и выхлопных газов быстро передвигаться по городским улицам общественным транспортом. Но, к сожалению, эта «голубая мечта» сможет осуществиться не в ближайшие пять лет…