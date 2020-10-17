Скажем дружно ТЮЗу «Браво!»: вечно юный театр Одессы отпраздновал 90-летие (фото)

Странный все же выдался год: приносит переживания, страхи и опасения, путает планы… Одесскому театру юного зрителя (ТЮЗу) имени Юрия Олеши исполнилось 90 лет еще в мае этого года, а вот отпраздновать юбилей смогли только в октябре. Впрочем, главное, что праздник состоялся!

Как все, как все

Поздравления и цветы, подарки и выражение надежд на будущее – празднование проходило бурно, энергично, порой смешно, порой – с примесью грустинки. И не без рассказа о сложностях сегодняшней жизни: живем, «как все, как все»: то на карантине, то в театральном дворике спектакли показываем, а еще о ремонте мечтаем…

На сцене – весь коллектив театра. Тут вам и актерский капустник, где о проблемах театра – тоже и шутя, и серьезно. А еще – трогательно и со слезами: стоя и аплодисментами (по давней артистической традиции) вспомнили обо всех, кто создавал театру славу и кого уже рядом нет…

Обыграно, кажется, в этот вечер было все – и тот момент, когда в театр приходит новый артист, и что это такое на самом деле – «репетиция – любовь моя», и как театр становится порой вторым, а иногда и первым домом, потому что ведь вся жизнь – в нем. И звучало рефреном настойчивое: «Работаем!», а листки с текстом роли символично передавались от артистов старшего поколения младшим.

Артисты вслух напоминали и себе, и зрителям, ради чего существует театр, а маленькие зрители с экрана рассказывали, за что они любят ТЮЗ. Сцены из спектаклей перемежались сценами из закулисной жизни, рассказывалась (и показывалась) богатейшая история вечно юного одесского театра и даже звучала общая песня под гитару.

Наши двери открыты!

Поздравления официальные – с вручением грамот, поздравления творческие и очень трогательные – от коллег из других театров города.

«Ваш дом – наш дом», – напомнила руководитель отдела рекламы и связей с общественностью Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного Татьяна Орел, поздравляя ТЮЗ с юбилеем. Это напоминание о кусочке одесской истории: когда-то наша Оперетта начинала свою деятельность в здании, где сегодня располагается ТЮЗ.

ТЮЗу пожелали получить статус академического театра, а «Алла Пугачева» (заслуженный артист Украины Владимир Кондратьев) прямо-таки ворвалась на сцену и под самые бурные аплодисменты призвала: «Скажем дружно ТЮЗу «Браво!».

Очень трогательно и красиво поздравила коллектив театра и другая артистка — кукла-балерина (под управлением пяти мастеров!) Одесского академического театра кукол.

Театр поздравляли, чествовали. Ему пожелали всего самого доброго и чтобы его путь в будущее был усыпан аплодисментами и вечным желанием зрителя прийти на спектакль.

«Наши двери открыты!» – так говорят в ТЮЗе. Отрыты они для многих поколений одесситов, и прежде всего – юных, чье «познание театра» начиналось именно здесь.

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