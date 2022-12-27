Синдром отложенной жизни или почему нужно праздновать Новый год?

Вы, видимо, сталкивались с фразами «это сейчас не ко времени», или «сделаем это после нашей победы». Так мы откладываем жизнь до удобного момента. Так когда уж можно будет перестать запрещать себе жить? Давайте разбираться. Поможет нам Анна Величко, заведующая центром раннего вмешательства Одесского областного медицинского центра психического здоровья, клинический психолог.

Анна Величко объясняет, что синдром отложенной жизни – это не просто название или новомодные слова. К сожалению, это определенный образ жизни, к которому многих из нас приучили, показали на собственном примере.

«Например: выспишься, когда будут каникулы, посмотришь телевизор на тех же каникулах. Это платье я тебе купила на праздник, а ты почему его сегодня одела? Что, день особенный? Посуда эта только на праздник, и то – для особых гостей»,

– объясняет Анна Величко.

По ее словам, по маленьким, но значимым моментам мы фиксируем для себя, что все должно быть посвящено чему-то или кому-то. Но это не единственная причина отложенной жизни. Причиной может стать неумение планировать, занижена ли самооценка.

Симптомы синдрома отложенной жизни

У синдрома отложенной жизни есть свои симптомы:

человек постоянно живет в ожидании чего-либо;

склонна к накоплению;

неумение радоваться настоящему.

Опасность этого состояния в том, что люди пропускают сегодня, не живут настоящим, а создают себе иллюзии, а иллюзии разрушаются от усталости ожидания и самообесценения. В конце концов, человек находится в плену каких-то ложных образов, сюжетов, с которыми он никогда не сталкивается.

Что делать с чувством вины?

Анна Величко отмечает, что сегодня из-за военных действий многие украинцы поставили собственную жизнь как на паузу. А все лучше всего произойдет после войны, вот тогда мы будем жить и строить планы, будем радоваться и праздновать. Но никто не знает, когда это завершится, а жизнь уходит и время не ждет. Она объясняет: «поэтому, чувствуя вину за свою жизнь и за то, что вы продолжаете жить и радоваться – это в первую очередь ведет вас к внутреннему эмоциональному самоуничтожению. Помните, что жизнь продолжается, и именно за это сейчас борются наши военнослужащие, и наше эмоциональное состояние для них тоже важно. Поскольку после войны они вернутся именно к нам и у нас должны быть силы и ресурсы поддержать их».

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Положительные эмоции нужны всем

Вы наверняка видели людей в военной форме в ТЦ или театре или на детской площадке. Ибо военные так же, как и гражданские, стремятся провести свое свободное время с удовольствием. «Позитивные эмоции нам всем нужны, чтобы двигаться дальше», – объясняет Анна Величко.

Ульяна Громович, руководитель проектов ГО Veterans HUB ODESA, делится своим опытом общения с военными. По ее словам, военнослужащие часто отмечают, что мы должны продолжать жить. Они ведь борются за нашу свободу, нашу независимость. Она считает, что для военных важно, чтобы они понимали, что то, за что они борются, мы это выполняем и таким образом мы будем их поддерживать.

«Пора ставить елку, пора жить. Не нужно останавливаться, не нужно унывать. Нужно верить в лучшее и всячески поддерживать наши Вооруженные Силы Украины, чтобы они видели нашу поддержку и понимали, что у них надежный тыл. А если надежный тыл, то и победа не за горами».

Ульяна рассказала о необычной елке, которая украшает помещение ГО Veterans HUB ODESA. Она из скелета российской кассетной ракеты «Ураган», которую наши защитники привезли из Херсона. Вот так смертоносное оружие стало символом праздника и новой эпохи.

Посмотрим еще на свежий опрос социологической группы «Рейтинг». Его проводили в конце ноября. Согласно его данным, две трети опрошенных ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% – хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Также почти 90% смотрят в 2023 году с оптимизмом, лишь 6% с пессимизмом.

Как связаны празднование Нового года и чувство безопасности?

Вы можете поступить по-своему, конечно. Но клинический психолог Анна Величко выступает «за» празднование Нового года.

«Да, это празднование будет отличаться от прошлых даже тем, что не будет салюта и других привычных нам вещей. Но украсить елку, приготовить подарки и позвать родных – это необходимо сделать, поскольку это дает нам чувство стабильности и семейных традиций. Для детей это может даже сработать, как чувство безопасности»,

– рассказывает Анна Величко.

Она также рекомендует оставить семейные традиции, насколько это возможно. Да, не всем, к большому сожалению, это по силам сегодня. Ибо у каждого из нас разное положение. Кто-то потерял близкого, родного, дорогого человека и сейчас правда не к празднику, и не к радости. И искусственная радость не доставит удовольствия. Поэтому главная рекомендация от нашей спикерши: «будь внимательна к себе и своим желаниям. Если вам хочется просто отдохнуть без особого праздника, позвольте себе это, но если в семье есть ребенок, не лишайте его возможности радоваться празднику».

Еще об одном аспекте новогодней безопасности напоминает Ульяна Громович:

«Нельзя запускать салюты, потому что это в военное время запрещено. Всё должно быть в меру. Не нужно устраивать шумных больших гуляний с громкой музыкой. Нужно к этому отнестись разумно и ответственно. И обязательно донатить на ВСУ»

И в заключение. Ученые кафедры психологии и педагогики Полтавской политехники им. Ю. Кондратюка летом этого года составил сборник о синдроме отложенной жизни. И пришли к выводу: «Ценьте сегодня, потому что время – один из самых дорогих ресурсов. Так что если жизнь подарила вам возможности, не теряйте их. Шансы, которые у вас есть сегодня, уникальны, поэтому действуйте в соответствии с обстоятельствами. Осуществите хотя бы одну свою мечту сейчас. Это и будут простые, но действенные шаги по преодолению синдрома отложенной жизни».

Ольга Лопатюк

Фото: Vesti.ua