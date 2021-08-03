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Вопрос – ответ: кто может стать опекуном пожилого человека?

Вопрос – ответ: кто может стать опекуном пожилого человека?

«Одесская жизнь» узнавала, кто согласно украинскому законодательству может стать опекуном пожилого человека.

Я ветеран труда, имею статус «дети войны» (1941 года рождения). Скоро мне исполняется 80 лет, и я нуждаюсь в уходе. Жена и сын умерли, я остался один. Могу ли я оформить человека, который мне помогает, опекуном?

Иван Михайлович, село Кирнички, Одесская обл.»

Опека и попечительство: что это такое?

Чтобы ответить на ваш вопрос, обратимся к Гражданскому кодексу Украины (ГКУ). Глава 6 этого документа определяет понятия «опека» и «попечение» и регулирует правоотношения в данной сфере.

Опека устанавливается над малолетними лицами, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и физическими лицами, признанными недееспособными (статья 58 ГКУ).

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и физическими лицами, гражданская дееспособность которых ограничена (статья 59 ГКУ).

Недееспособным может быть признан человек, если он вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими (статья 39 ГКУ).

Ограничить гражданскую дееспособность человека суд может в том случае, если он страдает психическим расстройством, которое существенно влияет на его способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. Ограничение дееспособности возможно и в том случае, если человек злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами, азартными играми и тем ставит себя или свою семью, а также других лиц, которых он по закону обязан содержать, в затруднительное материальное положение (статья 36 ГКУ).

опекун пожилой человек

Устанавливает опеку и попечительство над указанными лицами суд. Он же назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства. Важно знать о том, что опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, которые находятся в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом личных отношений между ними и возможности лица исполнять обязанности опекуна или попечителя.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что этот вариант не для вас, поскольку он предполагает наличие серьезных проблем с психическим здоровьем. Но есть и другая возможность – заключить договор пожизненного содержания (ухода).

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Пожизненный уход: идем к нотариусу

Правовые отношения, связанные с договором пожизненного содержания, регулируются нормами Гражданского кодекса, Семейного кодекса, а также Законом Украины «О нотариате».

Рассмотрим основополагающие моменты такого договора.

По договору пожизненного содержания (ухода), одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность. Взамен приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

При этом стороны вправе сами определять в договоре размер, объем и периодичность предоставления материального обеспечения, а также нюансы ухода (например, приобретение продуктов, одежды, бытовых товаров, обеспечение медицинского обслуживания и т.д.).

Договор пожизненного содержания в Украине заключается у нотариуса в письменной форме. В этом случае потребуются такие документы: паспорта и идентификационные коды обеих сторон, документы о праве собственности на отчуждаемое имущество.

Законодательство предусматривает возможность расторжения договора пожизненного содержания. Это можно сделать по решению суда – по требованию отчуждателя или, если договор был заключен в пользу третьего лица, – то по требованию третьего лица, в пользу которого он был заключен. Причиной расторжения договора может быть неисполнение или ненадлежащее исполнение приобретателем своих обязанностей.

Потеря и повреждение имущества, которое было передано приобретателю, не являются основанием для прекращения или уменьшения объема его обязанностей перед отчуждателем.

В случае смерти отчуждателя приобретатель обязан его похоронить.

У кого какие права?

– Отчуждателем по договору пожизненного содержания может быть физическое лицо независимо от его возраста и состояния здоровья, в том числе пенсионеры и инвалиды. Приобретателем может быть совершеннолетнее дееспособное физическое или юридическое лицо.

– Право собственности на имущество переходит от отчуждателя к приобретателю сразу, в момент регистрации договора. Но для приобретателя установлено ограничение: он не имеет права до смерти отчуждателя продавать, дарить, менять имущество, переданное ему по договору пожизненного содержания.

– Отчуждатель, в свою очередь, тоже не может распоряжаться квартирой после подписания договора, но имеет право пожизненно проживать в ней.

Ольга Новикова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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