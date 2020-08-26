SmartTicket: когда появится единый билет на пять видов транспорта

В Украине появится SmartTicket — билет, который будет действителен для проезда в поезде, электричке, метро, автобусе и самолете. Билет позволит избежать лишних хлопот при планировании маршрута и облегчит передвижение по Украине. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Новый электронный билет позволит путешествовать по стране без ограничений. Его цена будет включать стоимость всех необходимых поездок и минимальную комиссию — на первом этапе она составит всего шесть копеек. Билет можно будет показывать контролерам как в распечатанном виде, так и на экране смартфона.

У электронного билета, по сравнению с обычными, есть несколько неоспоримых преимуществ: система просчитывает все стыковки транспорта и предоставляет наиболее выгодное предложение, сможет найти билет даже за час до отправления, а также включит в единый интерфейс все нужные виды транспорта, включая городской и пригородный.

Чтобы приобрести билет, достаточно будет зайти на сайт SmartTicket.gov.ua, выбрать время отправления, пункт прибытия, а также виды транспорта в любой комбинации. После оплаты билета на электронную почту пассажира придет QR-код, который достаточно будет просканировать в определенном виде транспорта.

Сейчас билет представляет собой обычный лист бумаги А4, где есть несколько QR-кодов, но к осени его интерфейс изменится. Это будет небольшой билет с единым QR-кодом, в котором будут объединены все необходимые виды транспорта, выбранные пассажиром.

SmartTicket сначала будет доступен на трех железнодорожных направлениях: Киев – Харьков, Киев – Одесса, Киев – Львов. На первом этапе реализации к системе подключат ночные поезда и метро. На втором — добавят железнодорожный транспорт и муниципальный транспорт Киева. Затем к системе подключат внутренние авиа- и автобусные перевозки, расширят географию городов. В перспективе электронный билет будет доступен и для международных перевозок.

Услуга SmartTicket начнет работать этой осенью. Для ее сопровождения круглосуточно будет работать специальная служба. Полностью реализовать проект планируют до 30 июня 2021 года.

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Фото: Лента новостей Харькова