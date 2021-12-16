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Пенсия чернобыльцев: пенсионный возраст могут снизить

Пенсия чернобыльцев: пенсионный возраст могут снизить

«Чернобыльцы», которым недавно установили новый уровень минимальной пенсии по инвалидности, имеют право выйти на заслуженный отдых раньше других пенсионеров. Причем не только сами ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

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Как пояснили в Минюсте, людям, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, пенсии предоставляются с уменьшением пенсионного возраста, установленного для получения государственных пенсий, что предусмотрено ст. 55 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

В частности, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС вправе выйти на пенсию на 5-10 лет раньше, в зависимости от периода работы на территории зоны отчуждения:

  • на 10 лет — если они работали в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 года независимо от количества рабочих дней, с июля 1986 до 31 декабря 1986 — не менее пяти календарных дней;
  • на 8 лет — если они работали в 1987 году в зоне отчуждения не менее 14 календарных дней;
  • на 5 лет — если они работали с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года в зоне отчуждения от 1 до 5 календарных дней, в 1987 году — от 10 до 14 календарных дней, в 1988 году — не менее 30 календарных дней, на действующих пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или на их строительстве — не менее 14 календарных дней в 1986 году.

Согласно закону, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы считаются и лица, постоянно проживающие или постоянно работающие, или постоянно обучающиеся на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали, или постоянно учились в этой зоне менее четырех лет (категория 4). Им также дается право досрочного выхода на пенсию.

Ранее мы рассказывали о пенсиях и доплатах в 2022 году: что получат пенсионеры.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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