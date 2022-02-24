Отопление в Одессе: платить за тепло придется даже отказавшимся от отопления

Одесситам, отказавшимся от отопления, все равно придется за него заплатить. О подробностях рассказывает «Одесская жизнь».

Новые счета за отопление

Появились новые счета за отопление на основании приказа Министерства развития громад и территорий Украины от 28 декабря 2021 года. Согласно нововведениям, с января 2022 года «общедомовые потребности отопления» — теплоэнергия, израсходованная на отопление мест общего пользования (парадные, лестничные клетки, вестибюли) и вспомогательных помещений, — должны оплачиваться всеми жильцами. В том числе и теми, кто от центрального отопления отказался и установил в своей квартире индивидуальное. Оплачивать «отказникам» придется даже стояки в своих квартирах: за изолированные — 7 ватт на погонный метр, неизолированные — 14 ватт на погонный метр.

Нет счетчика — плати по процентам

Объем тепловой энергии, которая должна использоваться в местах общего пользования, рассчитывается по показаниям домового счетчика. Если узел учета не установлен — по нормам потребления тепловой энергии.Определяется объем потребления в соответствии с проектом дома либо результатом энергетического аудита.

Но нередко проектом приборы отопления предусмотрены, а фактически их демонтировали. В этом случае, согласно новшествам, «отрубленные» батареи должны быть восстановлены исполнителем услуг по управлению многоквартирным домом. Правда, остается открытым вопрос — когда и за чей счет?

Если же у тепловиков нет данных о площади мест общего пользования в доме, наличии приборов отопления в его подвалах и на чердаках, объем теплоэнергии, затраченный на общедомовые потребности отопления, определяется упрощенно: как часть общего объема тепловой энергии на отопление всего дома.

Так, доля от общего объема потребления теплоэнергии составляет: для 1-5-этажного дома — 25%; для 6-10-этажного дома — 20%; для дома выше 10 этажей — 15%.

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Теплопотребление без батарей

Судя по всему, в «Теплоснабжении города Одессы» (ТГО) заморачиваться с проектной документацией домов не стали. И высчитали одесситам нормативный процент. В том числе жильцам тех домов, где места общего пользования не отапливаются вовсе, либо где проектом это не предусмотрено.

Вместе с тем директор ТГО Анна Позднякова утверждает, что дополнительных платежей на самом деле не будет — отопление мест общего пользования оплачивалось и прежде. Просто сейчас общую оплату разделили на три составляющих: плата за тепло в квартире, за отопление мест общего пользования, абонплата. Но общая сумма начисления по дому должна совпадать с показаниями прибора учета — если, конечно, он имеется.

Впрочем, абонентам, получившим «заоблачные» платежки, в ТГО пообещали в скором времени провести перерасчет.

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Вместе с тем в Украине все больше городов отказывается от централизованного теплоснабжения. Первой в стране полностью на автономное отопление перешла Закарпатская область. По словам местных жителей, коммунальные платежи стали вдвое дешевле.

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