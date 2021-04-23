Шекспир в Одессе: по следам великого драматурга

23 апреля 1564 года в городе Стратфорд на Эйвоне родился Вильям Шекспир. Его пьесы спустя пять столетий остаются актуальными, вызывают эмоции и желанны как режиссерами, так и актерами. Мы решили выяснить, насколько сильно любят Шекспира в Одессе?

«Нет повести печальнее на свете…»

Самой популярной пьесой Шекспира в репертуарах одесских театров стала трагедия о двух влюбленных «Ромео и Джульетта». Разнообразные версии этой печальной любовной истории идут в четырех одесских театрах. При этом зрители могут увидеть на сцене все что угодно – от комедии до рок-оперы.

Прививать любовь к классике надо с детства. Именно поэтому на афише Театра юного зрителя периодически появляются названия произведений великого драматурга. В феврале 2020 года режиссер из Херсона Сергей Павлюк поставил «Ромео и Джульетту» про подростков и для подростков. Спектакль вышел нестандартным, но понятным современным детям, и одним из самых популярных в театре. Подробно почитать о премьере можно ЗДЕСЬ.

Еще в начале 90-х композитор Евгений Лапейко написал рок-оперу, главными героями которой стали вечно враждующие Монтекки и Капулетти. Премьера произведения одесского композитора состоялась лишь 7 мая 2002 года. В 2018 году ее основательно обновили: композитор Юрий Литовко написал новые аранжировки, режиссер Григорий Ковтун привнес в постановку новые краски. «Одесская жизнь» писала о своих впечатлениях о премьере.

Продолжая музыкальную тему, перейдем к театру Оперы и балета. Сейчас в репертуаре самого именитого одесского театра, зрители могут услышать концертную программу Romeo and Juliet, построенную на музыкальных произведениях Чайковского, Гуно и Прокофьева. У ценителей классики есть возможность насладиться пусть не цельным произведением, но лучшими отрывками в живом исполнении оркестра театра. Премьеру этой программы коллектив театра подготовил в этом году ко Дню всех влюбленных, в рамках фестиваля «Зимний променад».

Ту публику, которая всем театральным жанрам предпочитает комедию, ждут в театре «Маски». Уже много лет на сцене театра идет «Ромео и Джульетта» переосмысленная Борисом Барским. Конечно, все события перевернуты с ног на голову. И хотя, переделки Барского позволили сделать финал этой трагедии счастливым – зрители на спектакле все равно плачут, правда, уже от смеха.

«В уме нечутком не место шуткам»

Еще две веселых фантазии по мотивам знаменитых Шекспировских комедий можно посмотреть в Русском драматическом театре. Спектакль «SEXтет в летнюю ночь» режиссера и автора Елены Пушкиной – легкая комедия для взрослых в жанре эротических фантазий. «Укрощение строптивых» – также комедия, но уже музыкальная. Постановку пьесы Олега Школьника осуществила Елена Пушкина. Кроме того, народный артист предстает перед зрителями в роли Баптисты.

Продолжая одесскую шекспириаду, нельзя не вспомнить еще об одной пьесе Бориса Барского, которую играют «Маски». Это спектакль «Ателло», с очень неожиданным финалом, раскрывать который мы не будем. Конечно, многие поклонники одесской комик-труппы уже не один раз видели веселую интермедию, но вдруг, среди наших читателей, есть те, кто не видел эту легендарную комедию. Думаем, что сразу после окончания карантина, такая возможность будет. И не забывайте, что смехотерапия рекомендована лучшими врачами мира, как лучший антидепрессант.

«Ничто не вечно под луной»

Говоря о Шекспире на сценах одесских театров, нельзя не упомянуть о легендарных постановках прошлого на сценах нашего города. Так, в репертуаре Украинского театра десять лет шел «Гамлет» Дмитрия Богомазова в переводе Юрия Андруховича. Кроме завидного долгожительства, он был примечателен еще и тем, что в 2013 году его выбрали для первого в Украине онлайн-показа.

В 2015 году много шума наделала постановка «Гамлет-Класс» в одесском ТЮЗе. Режиссер Светлана Свирко показала весьма смелую версию. Там было все: оральный секс и обнаженная грудь, Мэрилин Монро и знаменитый монолог под музыку Нирваны. Постановку со временем пытались «сгладить», но в нашей памяти она останется, пожалуй, самой дерзкой в истории этого театра.

В 2000 году на сцене Русского театра вышел «Ричард III». На главную роль в постановке был приглашен Олег Школьник. Для него это была первая серьезная роль в театре после большого перерыва, связанного с затяжным «романом» с телевидением. В одном из интервью Олег Львович вспоминал, что его ожидали 12-часовые изнурительные репетиции. Он вставал в 4 утра, чтобы учить текст, и в 9 уже быть на репетиции. «На сцене у меня настоящий, специально сделанный 15-килограммовый двуручный кованный меч, который постоянно ко мне возвращается. И это не только меч – это и крест, который я несу», – говорит Олег Школьник.

Несмотря на то, что и публика и критики приняли премьеру, через некоторое время спектакль сняли из репертуара. Четыре года спустя его попытались реанимировать, но и эта попытка не удалась. Тем не менее, для артиста и роль и спектакль стали знаковыми.

«Я образ твой навеки сберегу, и не нужны мне памятные доски»

Одесситы не совсем последовали цитате Шекспира. Да, в нашем городе нет ни памятника Шекспиру, ни даже муралов с цитатами. Но мы все равно нашли, кое-что поинтереснее модного стрит-арта.

В зрительном зале одесской Оперы обязательно обратите свой взор на потолок. На нем вы увидите четыре картины. Все они – сюжеты из шекспировских произведений: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Зимняя сказка» и «Как вам это понравится».

Этим летом, когда вы придете в ТЮЗ, то наверняка попадете в летний дворик, где в теплое время года проходят спектакли. Так вот, идут они под пристальным взглядом Шекспира, мини-бюст которого находится над лестницей (см. верхнее фото).

Еще одно изображение Шекспира глубоко запрятано подальше от глаз одесситов, на Французском бульваре, за забором Одесской киностудии. Один из павильонов – особняк Демидовой, который при строительстве украсили десятком барельефов великих писателей, философов, драматургов. На одном из них – Вильям Шекспир. «Одесская жизнь» рассказывала об истории особняка и его хозяев.

Ну и напоследок, настоящая жемчужина, которая много лет была спрятана в запасниках Художественного музея. Это «Ромео и Джульетта» кисти Константина Маковского. Весной 2018 года картина заняла свое место в экспозиции.

Если вы знаете еще истории о Шекспире и его героях в Одессе, расскажите об этом комментариях!

Фото с сайтов театров и из соцсетей