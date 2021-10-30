Сезон простуд: как укрепить иммунитет и как это делают одесситы?

«Одесская жизнь» узнавала, какие есть способы укрепить иммунитет и что для этого делают одесситы.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), в том числе и грипп, циркулируют круглый год. Однако осенью и зимой наблюдается всплеск этих заболеваний. Этому способствует понижение температуры и влажности. Также осенью обычно обостряются хронические заболевания. «Одесская жизнь» узнавала, какие есть способы укрепить иммунитет и что для этого делают одесситы.

Как укрепить иммунитет?

Иммунитет — это очень сложная система в организме. Медики утверждают, что улучшить ее только приемом каких-либо «волшебных» таблеток невозможно. Ведь на иммунитет влияет множество факторов, в том числе и образ жизни человека.

— Укрепление иммунитета, усиление сопротивляемости организма внешним факторам, вирусным инфекциям и различным заболеваниям — это всегда комплекс мероприятий. Прежде всего, необходимо вести здоровый образ жизни, — говорит заведующая амбулаторией Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Юлия Гасюк. — Если человек будет вести асоциальный образ жизни, злоупотреблять алкоголем, курить, мало находиться на воздухе, недосыпать, быть постоянно в стрессе и пить при этом модные витамины, то для его иммунитета ничего хорошего не произойдет.

Что нужно для хорошего иммунитета?

Полноценный 7-8-часовой сон. В период сна у человека происходит процесс восстановления органов и систем организма, в том числе и иммунной системы.

Рациональное питание, которое включает в себя продукты, содержащие сложные углеводы, белки, полезные жиры, полинасыщенные жирные кислоты и другие полезные вещества.

Регулярные физические нагрузки. Например, пешие прогулки на свежем воздухе.

— При наличии гаджетов можно отслеживать свою физическую нагрузку в течение дня. В среднем человек должен делать 10 тысяч шагов в день, — объясняет Гасюк. — Это считается минимальной необходимой нагрузкой для поддержания оптимального уровня работы сердечно-сосудистой системы. Можно, например, проходить пешком 2-3 остановки до места работы.

Мытьё рук, соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах.

— Если соблюдать эти условия в комплексе, то никакие витаминные комплексы, таблетки, БАДы для иммунитета не понадобятся, — констатирует врач.

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Сколько стоят витамины, БАДы и противовирусные средства?

В любой аптеке можно приобрести витамины, БАДы для укрепления иммунитета и противовирусные средства. Самые популярные среди них:

Эхинацея (настойка) — 10-12 гривен; «Витаджен» — 129-480 гривен; «Супрадин» — 150-250 гривен; «Спирулина» — 70-480 гривен; «Цинка пиколинат» — 215-230 гривен; Витаминные и минеральные комплексы от Киевского витаминного завода , Merck Selbstmedikation GmbH, Doppel Herz, Solgar, Now Foods, Biotech — 250-1500 гривен; «Трилумин» — 320-816 гривен; «Амиксин- I С» — 240-260 гривен; «Гропринозин» — 150-190 гривен; «Анаферон» — 80-132 гривни.



Опрос «Одесской жизни» : как одесситы поддерживают иммунитет

Вера, 63 года:

— Я не верю в химические витамины. Мы едим смесь из орехов, лимона и чернослива. Этот набор очень хорошо повышает иммунитет. Вот собираюсь уже идти закупать продукты. Еще у меня на полочке хранится масло «Антигрипп», в состав которого входят различные полезные эфирные масла. В сезон распространения гриппа три-четыре раза в день я им смазываю под носом. Таким образом у меня создается защитный барьер. Это моя палочка-выручалочка.

Александра, 34 года:

— Мы стараемся летом запасаться натуральными витаминами — едим как можно больше фруктов и овощей.Дополнительно один-два раза в год пропиваем комплексы витаминов и делаем зарядку, занимаемся йогой. Но надо сказать, что это все не очень спасает. Все равно люди болеют и заражают друг друга.

Андрей, 34 года:

— Стараюсь всегда мыть руки с мылом. Круглый год пью чай с лимоном, имбирем, иногда водку пью. Каких-то других способов укрепления иммунитета у меня нет, ничего специально для этого не делаю. Считаю, что резко браться за здоровье накануне сезонных заболеваний — все равно что худеть перед отпуском. Себя нужно постоянно держать в форме, стараться вести здоровый образ жизни.

Михаил, 61 год:

— Я всю жизнь ем чеснок, лук, зелень. Но что-то специально для иммунитета я не делаю. Спортом не занимаюсь, потому что лентяй. Но мне повезло — у меня хорошее здоровье. Никаких витаминов и препаратов я не покупаю, так как вообще против таблеток. Я не доверяю врачам. Они дают клятву Гиппократа, но стоит к ним попасть, как с тебя сдирают все деньги. В каждом человеке они видят не пациента, а источник заработка.

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