Когда необходима компьютерная томография при подозрении на ковид?

Рост заболеваемости ковидом сопровождается увеличением нагрузки на кабинеты КТ-диагностики. И это вызывает непонимание в медицинском сообществе, ведь часто компьютерная томография (КТ) назначается пациенту без должной на то причины.

Кроме того, что компьютерная томография — это дополнительные финансовые расходы, это еще и лишние передвижения вероятно больного пациента и риски распространения инфекции, а также излишнее облучение человеческого организма.

Когда пациенту следует назначать компьютерную томографию:

при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику;

при наличии таких симптомов, как дыхательная недостаточность, или сопутствующих патологий;

в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками коронавирусной болезни или при тяжелом общем состоянии.

Профессиональное сообщество медиков не рекомендует использовать КТ как массовый метод исследования для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни. В то же время специалисты советуют пользоваться методом ультразвуковой диагностики (УЗИ). Его преимущество в том, что он не дает дополнительную дозу облучения, как в случае с КТ.

Повторение компьютерной томографии пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21-й день от начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач.

ВАЖНО! Положительный тест на ковид при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения компьютерной томографии.

Ранее мы рассказывали о том, кому положен бесплатный ПЦР-тест и кто выпишет направление.