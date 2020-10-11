Сериал «Крепостная» возвращается: о чем будет новый сезон?

Сериал «Крепостная» стал настоящим событием на украинском телевидении. Более того, кинохит произвел фурор и в других странах. В сентябре стало известно, что испытания главной героини сериала Катерины (Китти) Вербицкой не заканчиваются – продюсеры работают над съемками уже третьего сезона.
Насколько изменится жизнь Китти и какие испытания ждут ее впереди, мы узнаем совсем скоро. Ну а пока команда готовится к масштабным съемкам и ищет новых актеров, в том числе и в Одессе.
Возмутительная концовка
Изначально история «Крепостной» задумывалась на два сезона. Телезрителям также казалось, что сказка подходит к концу: крепостная Катерина наконец-то станет свободной и счастливой. Новый возлюбленный Китти – барин Андрей Жадан – освободил ее от рабства и позвал замуж. Однако при венчании у невесты упало кольцо. Плохая примета мгновенно подтвердилась: сценаристы в лучших традициях драмы, как и в первом сезоне, вновь умертвили возлюбленного крепостной. Конечно же, такая концовка для многих стала шоком и зрители с возмущением потребовали продолжения.
Новый сезон снимут вместе с поляками
Премьера нового сезона сериала запланирована на весну 2021 года. Однако это еще не точно: проект очень масштабный и дорогой, и на его создание уходит много времени и сил. Также не просто собрать вместе актерский состав. Например, российская актриса Екатерина Ковальчук, сыгравшая главную героиню в первых двух сезонах, уже давно работает в Голливуде и с ее возвращением могут возникнуть проблемы. К тому же режиссеры вместе с польскими партнерами будут снимать третий и четвертый сезоны одновременно. Поэтому в сериале появится много новых персонажей. Не обойдется и без интриг, расследований, любовных связей и, конечно же, рождения ребенка. Возможно, даже некоторые герои, умершие в прошлом сезоне, воскреснут.
Украинская «Крепостная» стала культовым фильмом
Сериал «Крепостная» стал главным событием украинской киноиндустрии в 2019 году. Создателям многосерийного фильма удалось не только возродить интерес к украинской истории, но и рассказать об Украине всему миру. Год назад исторический фильм презентовали в Каннах, после чего его начали транслировать в разных странах. Грустная история о любви и свободе набрала миллионы просмотров. А все потому, что сюжет о крепостной девушке оказался очень актуальным. Украинский фильм показали в Польше, Литве, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Словении, Хорватии, Казахстане и России. Также сериал доступен в США и Канаде. Теперь зрители с нетерпением ждут продолжения истории о запретной любви и пути к свободе.
За кадром: с чем пришлось столкнуться актерам?
- На главную роль в «Крепостной» претендовали 100 актрис. В результате она досталась Екатерине Ковальчук. Актриса призналась, что история бедной девушки ей близка.
- Михаил Гаврилов, который сыграл злодея Григория Червинского, по сюжету хромает из-за пули в бедре. Чтобы передать хромоту и воспроизвести боль в кадре, актер специально подкладывал камушек в обувь.
- Сыграть любовницу помещика Петра Червинского (его сыграл украинский актер Станислав Боклан) хотели 80 девушек. Однако роль кокетки посчастливилось получить актрисе Наталье Денисенко.
- Главным саундтреком сериала «Крепостная» стала песня Кузьмы Скрябина «Мовчати». Украинская певица Вера Кекелия исполнила известную композицию несколькими голосами, которые в итоге собрали в хор.
- За время съемок было сшито более 200 платьев. Самое тяжелое весило около 10 килограммов.
- Еще одна интересная деталь работы гримеров – при помощи прически они описывали характер героев. Например, Григорий Червинский должен быть невероятно красив, как и положено злодею – актеру Михаилу Гаврилову каждый день делали легкую завивку и даже прокрашивали, что не свойственно мужчине. А вот из шурина Червинского Николая Дорошенко сделали человека, вызывающего доверие. Специально для этого актеру Марку Дроботу открыли лоб и зачесали волосы назад.
Источники: beztabu.net, stb.ua, film.ua, telekritika.ua
Фото: Teleprogramma.pro