Сериал «Крепостная» возвращается: о чем будет новый сезон?

Сериал «Крепостная» стал настоящим событием на украинском телевидении. Более того, кинохит произвел фурор и в других странах. В сентябре стало известно, что испытания главной героини сериала Катерины (Китти) Вербицкой не заканчиваются – продюсеры работают над съемками уже третьего сезона.

Насколько изменится жизнь Китти и какие испытания ждут ее впереди, мы узнаем совсем скоро. Ну а пока команда готовится к масштабным съемкам и ищет новых актеров, в том числе и в Одессе.

Возмутительная концовка

Изначально история «Крепостной» задумывалась на два сезона. Телезрителям также казалось, что сказка подходит к концу: крепостная Катерина наконец-то станет свободной и счастливой. Новый возлюбленный Китти – барин Андрей Жадан – освободил ее от рабства и позвал замуж. Однако при венчании у невесты упало кольцо. Плохая примета мгновенно подтвердилась: сценаристы в лучших традициях драмы, как и в первом сезоне, вновь умертвили возлюбленного крепостной. Конечно же, такая концовка для многих стала шоком и зрители с возмущением потребовали продолжения.

Новый сезон снимут вместе с поляками

Премьера нового сезона сериала запланирована на весну 2021 года. Однако это еще не точно: проект очень масштабный и дорогой, и на его создание уходит много времени и сил. Также не просто собрать вместе актерский состав. Например, российская актриса Екатерина Ковальчук, сыгравшая главную героиню в первых двух сезонах, уже давно работает в Голливуде и с ее возвращением могут возникнуть проблемы. К тому же режиссеры вместе с польскими партнерами будут снимать третий и четвертый сезоны одновременно. Поэтому в сериале появится много новых персонажей. Не обойдется и без интриг, расследований, любовных связей и, конечно же, рождения ребенка. Возможно, даже некоторые герои, умершие в прошлом сезоне, воскреснут.

Украинская «Крепостная» стала культовым фильмом

Сериал «Крепостная» стал главным событием украинской киноиндустрии в 2019 году. Создателям многосерийного фильма удалось не только возродить интерес к украинской истории, но и рассказать об Украине всему миру. Год назад исторический фильм презентовали в Каннах, после чего его начали транслировать в разных странах. Грустная история о любви и свободе набрала миллионы просмотров. А все потому, что сюжет о крепостной девушке оказался очень актуальным. Украинский фильм показали в Польше, Литве, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Словении, Хорватии, Казахстане и России. Также сериал доступен в США и Канаде. Теперь зрители с нетерпением ждут продолжения истории о запретной любви и пути к свободе.

За кадром: с чем пришлось столкнуться актерам?

На главную роль в «Крепостной» претендовали 100 актрис. В результате она досталась Екатерине Ковальчук. Актриса призналась, что история бедной девушки ей близка.

Михаил Гаврилов, который сыграл злодея Григория Червинского, по сюжету хромает из-за пули в бедре. Чтобы передать хромоту и воспроизвести боль в кадре, актер специально подкладывал камушек в обувь.

Сыграть любовницу помещика Петра Червинского (его сыграл украинский актер Станислав Боклан) хотели 80 девушек. Однако роль кокетки посчастливилось получить актрисе Наталье Денисенко.

Главным саундтреком сериала «Крепостная» стала песня Кузьмы Скрябина «Мовчати». Украинская певица Вера Кекелия исполнила известную композицию несколькими голосами, которые в итоге собрали в хор.

За время съемок было сшито более 200 платьев. Самое тяжелое весило около 10 килограммов.

Еще одна интересная деталь работы гримеров – при помощи прически они описывали характер героев. Например, Григорий Червинский должен быть невероятно красив, как и положено злодею – актеру Михаилу Гаврилову каждый день делали легкую завивку и даже прокрашивали, что не свойственно мужчине. А вот из шурина Червинского Николая Дорошенко сделали человека, вызывающего доверие. Специально для этого актеру Марку Дроботу открыли лоб и зачесали волосы назад.

Источники: beztabu.net, stb.ua, film.ua, telekritika.ua

Фото: Teleprogramma.pro