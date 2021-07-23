Сергей Писаренко: шутит, преподает и может «дать сдачи»

Он был ведущим программы «Кто против блондинок», «Хочешь – пой», «Парад советов» на Новом канале, неоднократно появлялся на других телеканалах страны. А в 2018 году даже снялся в сериале «Сувенир из Одессы». Сейчас Сергей Писаренко является участником юмористической команды «Дизель Шоу».

Немного о себе

Я кандидат в мастера спорта по боксу, кандидат педагогических наук, преподаватель, актер, КВНщик. Я всегда был непосредственным, творческим, спортивным, пел, выходил на сцену. Кем стать – я не представлял вплоть до окончания десятого класса. Наверное, в моей жизни произошел спонтанный разворот судьбы, который привел в результате и к сцене, и к телевидению, и к науке в то же время, ведь я защитил диссертацию. С ребятами из «Дизель Шоу» мы давние друзья, с 2017 года вместе выступаем на одной сцене.

Преподаватель, суперзвезда и ответственный отец

После школы я поступил в государственный педагогический институт по специальности «черчение и труд». Там и начал играть в КВН. Параллельно я получал второе образование – психологическое. Психология – это невероятный тренажерный зал для мозгов. После развода с первой супругой дочь почти два года со мной не разговаривала. Только недавно нам удалось найти общий язык. И этому отчасти поспособствовала психология. Самое главное в такой ситуации – не давить на детей, искать более мягкие механизмы воздействия. Я применял и меркантильные методы – давал деньги. Дочь постоянно чувствовала мою поддержку, как моральную, так и материальную, видела, что я ни в коем случае не отрекаюсь от нее.

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Юмор из жизни

Сергей Писаренко признается, что идеи для своих шуток он черпает из повседневной жизни. А еще шоумен за любой «кипиш» в жизни. К примеру, он не против отыскать настоящий клад.

– Несколько лет назад у меня бабушка померла, царствие ей небесное, старенькая совсем. А она у меня казачка была, так я, спустя сорок дней, решил – ну точно у нее где-то клад припрятан! Мы с моим другом дня два везде искали – нашли только одну серебряную ложку. Я тогда решил, что она ценная. А еще как-то раз во время съемок одной передачи нам с Женей Никишиным показали озеро, в которое, по преданию, Емельян Пугачев бросил бочку с золотом. Так вот, мы все ходили вокруг этого озера, заглядывали в его воды, про какие-то водные металлоискатели фантазировали, – признается Сергей.

Мечтает сыграть злодея

Я бы с удовольствием в кино злодея сыграл. Помнится, в армии я однажды так вжился в образ, когда надо было вору, укравшему общественный магнитофон, учинить допрос с пристрастием для выяснения обстоятельств, что тот побежал к начальству с воплями: «Это же уголовник, убийца!». Так вот, я достоверно изобразил все, что прежде видел в разных фильмах, – со всеми выражениями лиц. Тогда же я получил еще один результат своего удачного актерского перевоплощения – загремел на семь суток на губу. Хотя могло быть и хуже.

Досье «ОЖ»:

Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в уральском городе Магнитогорске.

С 1999 года – капитан и участник команды КВН «Уездный город».

По примеру братьев мечтал построить военную карьеру. Но, потеряв комсомольский билет, поступил в пединститут.

Женат во второй раз, воспитывает пятерых детей.

Дуэт Сергея Писаренко и Евгения Никишина в Украине реализовался в качестве шоуменов и радиоведущих.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: dizelstudio.com, vokrug.tv, tsn.ua, fakty.ua

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