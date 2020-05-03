Семь правил долголетия: как продлить свой возраст на несколько лет?

С древности ученые искали средство для продления жизни, но оказывается, что таким средством обладает каждый из нас. И это совсем не наследственность, а образ жизни, который поможет продлить наши годы как минимум на несколько лет.

Избегайте высоких температур

Ученые уверены: для здоровья более полезна прохлада, нежели жара. Прохладный воздух способствует омоложению организма, улучшает сон и даже помогает избавиться от депрессии и лишнего веса. Самая подходящая температура для жизни – это 17-18 градусов тепла. Если вы чувствуете себя некомфортно при такой температуре, то постарайтесь хотя бы приучить себя спать в прохладной спальне. В таком помещении человек быстрее засыпает и крепче спит, а пониженная температура кондиционирует воздух и активизирует защитные силы организма.

Двигайтесь как можно больше

Известно, что физическая активность укрепляет иммунитет. Тем более это важно в пожилом возрасте. Не обязательно ходить в тренажерный зал, вы можете выбрать те нагрузки, которые доставят вам удовольствие. Сейчас, во время карантина, для поднятия настроения или лечения депрессии специалисты советуют заниматься танцами. Например, отлично помогает укрепить организм сальса. А после снятия ограничений побольше гуляйте на свежем воздухе, также можно попробовать заняться скандинавской ходьбой, плаванием или фитнесом для пожилых.

Тренируйте мозг

Приучать мозг работать в полную силу полезно в любом возрасте. Тем более что британские ученые недавно доказали: степень интеллектуальной нагрузки влияет на продолжительность жизни. Возьмите за правило хотя бы раз в день решить логическую задачу, сыграть партию в шахматы или выучить несколько слов на иностранном языке. А чтение поможет не только сохранить мыслительные способности, но и расширить кругозор.

Не жалуйтесь и не нойте

Даже во время эпидемий и карантина в жизни есть что-то хорошее, почаще вспоминайте об этом. Постоянно думая об упущенных возможностях и мировой несправедливости, вы зацикливаетесь на негативе и приучаете себя к роли жертвы. Лучше вспомните о своих жизненных достижениях, порадуйтесь за родных или друзей. Ведь человек, который не привык сетовать на жизнь, ощущает себя счастливым и живет намного дольше.

Будьте доброжелательны

Можно смело сказать, что позитивное настроение продлевает нам жизнь. Доброжелательные люди имеют гораздо больше шансов сохранить силы и здоровье до глубокой старости. И это не просто слова, а статистика. Те, кто живут в мире с окружающими, меньше болеют и ощущают психологический комфорт.

Больше общайтесь

Как показывают исследования, одиночество воздействует на организм человека так же, как курение, алкоголизм или гиподинамия. Причем даже те супружеские пары, которые периодически ссорятся, чувствуют себя в пожилом возрасте лучше, чем одинокие люди.

Поэтому, если вы одиноки, не закрывайтесь от новых знакомств. Ну и конечно, не забывайте о своих старых друзьях. Больше общайтесь – это принесет положительные эмоции в любом возрасте.

Ешьте орехи и чернику

Орехи – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов для правильной работы нашего организма. Они защищают сердечно-сосудистую систему, выводят из организма токсины, улучшают кровообращение. В пищу можно употреблять не только грецкие орехи, но и любые другие.

Не менее полезна и черника, она защищает те системы организма, которые с возрастом начинают давать сбой первыми. Черника поддерживает сердце, препятствует возникновению воспалительных процессов, диабета, гипертонии и даже депрессии.

Молодильные яблочки

Согласно исследованиям британских ученых, употребление всего лишь

двух яблок в день помогает снизить уровень «плохого» холестерина, то есть снизит риск сердечного приступа и высокого артериального давления.

Фото: NY Daily News

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