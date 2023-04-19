Село в Одесской области превратили в настоящий волонтерский фронт

Количество приготовленной и доставленной на фронт жителями села Гербино еды измеряется сегодня в тоннах. С первых дней полномасштабного вторжения волонтерским фронтом стала вся деревня.

Людей объединило желание поддержать Вооруженные силы Украины домашними блюдами, чтобы наши защитники всегда чувствовали, что их любят и заботятся о них.

Чрезвычайно вкусные блюда волонтеры готовят большими партиями и почти круглосуточно. Работая, поют украинские песни, читают молитвы и верят в Победу Украины.

Там, на передовой, на разных направлениях фронта, который сравнивают с адом, ребятам нравятся гербинские завиванцы, голубцы, картофельники, студень, салаты, тушконка, котлеты, булочки, печенье и еще множество домашних блюд. Воины передают жителям общины свою благодарность через храбрецов, которые доставляют им эти вкусные «приветы» из дома.

– Мы как будто сами дома побывали, — говорят военные после таких вкусных домашних обедов.

А неутомимые жители Гербиного уже готовят новую партию вкусностей для наших защитников.

– Мы готовим охотно, с душой, для наших соколиков. Будем поддерживать их до полной победы Украины, — говорят крестьяне.

— У нас действительно – помогают все! Всегда с помощью депутаты Лилия Ткачук, Татьяна Куца, Валентина Бескишко, Людмила Черная. Большая благодарность Ларисе Дудник, Светлане Кубай, жителям Песчаной. Жителей Гербиного даже сложно перечесть. Но пенсионеров грех не вспомнить: это Григорий Кубай, Ольга Дидурик, Мария Ткачук, у которой воюет сын и внуки и многие другие, — делится организатор волонтерской кухни Таисия Холоневская. – А еще постоянно поддерживают сельские предприниматели, фермеры, руководство общины. Большая благодарность всем!

И такой хороший пример зажигает других. Поэтому к волонтерскому делу приобщаются многие края, чтобы внести и свой вклад в победу Украины.

С пением «Струмочка» и выпечка лучше

Коллектив художественной самодеятельности «Струмочок» Гербинского дома культуры также приобщился к помощи Вооруженным силам Украины как духовным вкладом, так и материально.

Участницы коллектива — Наталья Кубай, Наталья Боцуляк, Ольга Бурлака, Любовь Рябчук, Валентина Горбатюк, Валентина Бескишко — стали активными помощницами Таисии Холоневской, еще с начала войны организовавшей дома волонтерскую. Поя народные песни, коллектив вместе с другими жителями села готовит здесь разнообразные блюда для наших защитников, душистую выпечку, а волонтеры доставляют все на передовую.

Важной долей деятельности группы является участие в проведении благотворительных ярмарок «Вместе к Победе», которые проходят на центральной усадьбе Песчанской общины.

Ни одно мероприятие не обходится без «Струмочка». Его богатейшая песенная сокровищница наполняется старинными песнями, напетыми старожилами, и песнями, рожденными войной, среди которых «Болит сердечко у нашей мамочки», «Холодная весна», «Вернись живым».

— Сейчас, в такое тревожное для нашей страны время, хочется умерить беспокойство в сердцах подрастающего поколения. Это лучше делает песня. Поэтому многие мероприятия мы проводим с детьми и для детей, — рассказывает руководитель группы Валентина Бескишко, которая еще заведует Гербинским сельским клубом и библиотекой-филиалом, а также депутатом Песчанского сельского совета.

В ансамбле шесть искусных исполнительниц и музыкант — Петр Кубай.

Наряды сшитые за свой счет супруги Бескишки-Сеняк. Костюмы, а также купальские рубашки девочкам смастерила Валентина Горбатюк.

К сожалению, не обошла беда и это небольшое село. В первые дни войны погиб их земляк, 29-летний Роман Кубай. В заведении культуры Герою открыта Доска памяти, где проводятся шествия и чествования героев и часы патриотического воспитания.

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