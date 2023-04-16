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Сестры-швеи из Херсона шьют снаряжение для военных в Любашевке

Сестры-швеи из Херсона шьют снаряжение для военных в Любашевке

Сестры-близняшки Наталья Алехина и Татьяна Гавриленко вместе с семьями чудом вырвались из оккупированного россиянами Херсона. Поселившись в Любашевке, шьют для наших защитников снаряжение и экипировку.

Первой из сестер в начале апреля прошлого года досталась Одесщины Наталья с дочерью и сыном.

Наталья Алехина

— Когда россияне атаковали Херсон, мы прятались в подвале. Наши ВСУ и территориальная оборона пытались сдержать армаду наступающего врага. Позже узнала кровавую трагедию в Сиреневом парке, где около тридцати бойцов терробороны с коктейлями Молотова мужественно выступили против бронетехники, но были расстреляны из пулеметов, — поделилась пережитым Наталья Алехина.

— С первых дней оккупации у нас проводились митинги против россиян. Помните, как один отчаянный прыгнул на БТР с нашим флагом, а простые люди освистали вооруженных до зубов рашистов, скандируя, чтобы они убирались из нашего города?! Однако оккупационные власти начали действовать жестко в отношении мирного населения. Активистов задерживали и пытали, наши флаги сняли, начали грабить магазины и офисы. В жилых кварталах установили дальнобойные ракетные установки и били по Николаеву и другим мирным городам. Страха мы натерпелись, что словами не передать.

В мирной жизни Наталья работала педагогом в школе-интернате. Муж работал водителем, хорошую работу имели дочь и зять. Когда докатилось ужасное известие из освобожденной Киевщины о зверствах россиян в Буче и других городках, а мужчинам угрожали мобилизацией в рашистское войско и создание «ХНР», Алехины решились на выезд из Херсона. В первую очередь, мать хотела спасти своих детей от войны!

— Объехав местоположение вражеских войск и боевых действий, мы окольными путями попали в Николаевскую область. В опасные путешествия отправились в начале апреля. Намеревались поселиться в Первомайске, но там не нашлось квартиры, поэтому переехали в Любашевку. Снимаем жилье, наладили быт. Благодаря местным властям имею приработок. Сын Владислав, третьеклассник, онлайн учился у своей херсонской учительницы. Теперь заканчивает четвертый класс в Любашевской школе, — рассказала Наталья.

Татьяна Гавриленко

Семья ее сестры Татьяны Гавриленко бежала из Херсона уже летом. Сначала добрались до Запорожской области, а оттуда отправились в приветливую Любашевку. Как искусную швею молодую женщину радостно приняли на работу в швейный цех местного Дома культуры. Сейчас совместно с мастерами Валентиной Вовк, Наталией Илющенко и сестрой они шьют для ВСУ военную форму и бушлаты, а раньше мастерили разгрузки-плитоноски, плащ-палатки, маскхалаты, аптечки и т.д.

К сожалению, сегодня Херсон страдает от ежедневной вражеской бомбардировки со стороны циничного врага. Поэтому сестры с семьями ожидают полного освобождения родных мест, чтобы вернуться в мирную жизнь в родных домах.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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