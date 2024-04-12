Сексуальные преступления во время войны: почему нельзя молчать

С начала полномасштабной военной агрессии РФ, по данным Офиса Генерального прокурора, зафиксировано 287 случаев СНПК. Пострадавшими от сексуального насилия являются женщины, мужчины и дети независимо от пола. В общем пол, возраст, социальное происхождение, религия и т.д. не имеет значения для преступников. К сожалению, в Украине зафиксированы случаи, когда военные россии насиловали пожилых людей и несовершеннолетних детей. Сейчас наибольшее количество случаев сексуального насилия зафиксировано на Херсонщине, далее Донецкая и Киевские области. Несмотря на то, что в Одесской области по статистике зафиксировано ноль совершенных фактов, специалисты фиксируют случаи СНПК, которые были совершены на территории, находящиеся под оккупацией или уже деоккупированы.

Поднять очень важную и очень болезненную тему для всех украинцев мы решили вместе с тренером по оказанию комплексной помощи пострадавшим от СНПК и координатором проекта «Голоса смелых важны» ОО «Культура Демократия» Еленой Ротари.

— Когда вы впервые столкнулись с понятием сексуального насилия во время войны?

Если говорить об Украине, то с такими случаями мы сталкивались еще в 2014 году. Пострадавшие стремились к тому, что бы они были включены в статистику, которую Офис Генерального прокурора ведет с 2022 года. И в этом случае хочется отметить, что Генеральная прокуратура мгновенно внесла эти поправки в стратегический план. Если говорить о международных фактах СНПК, то, конечно, я помню все, что происходило в Боснии. Никогда не забуду видео с чеченскими женщинами, которые обвиняли российских солдат в изнасиловании во время двух российско-чеченских войн. Российская журналистка Анна Политковская, которую потом убили, впервые открыто заговорила о военных преступлениях солдат России в Чечне. Затем Грузия и Сирия. Но все это время у нас были закрыты глаза. Закрыты до того момента, пока мы не столкнулись с этой болью. Буча, Ирпень… это было начало апреля 2022 года. Тогда я впервые для себя поняла, что от шока и невыносимой боли за других людей тебе может не хватать воздуха.

— Сегодня правоохранители говорят о 287 случаях сексуального насилия в Украине. Какая цифра может быть реальной для таких преступлений?

Статистика показывает лишь вершину айсберга — по оценкам международных партнеров возможное количество пострадавших в Украине может превысить 7000 человек. У нас постоянно растут цифры. Особенно это становится заметным после освобождения оккупированных территорий и обмена гражданских и военных пленных. Но некоторые люди до сих пор не хотят говорить и вспоминать эти трагические моменты. Как бы нам ни было всем больно, но об этой сложной теме нельзя молчать. О сексуальном насилии надо говорить. Потому что для россиян насилие это одно из орудий войны. Это военное преступление, которое не имеет сроков давности. Это означает, что даже через много лет после окончания войны виновные могут быть привлечены к ответственности. Примером этого являются события в Боснии, где даже через 30 лет после окончания войны продолжаются расследования.

— Если мы уже вспомнили о Боснии, то можете ли вы рассказать учитываем ли мы их опыт?

Мы учитываем опыт любых стран, которые столкнулись с сексуальным насилием во время войны. Но я точно могу сказать, что Украина уже сейчас на законодательном уровне делает то, чего не делали другие страны. Два года назад я была на обучении в Кракове как раз по документированию и оказанию помощи пострадавшим от СНПК. Там участвовали представительницы многих стран. Тогда исследовательница проекта «Гендер правосудия» лондонского университета Голдсмит Горана Млинаревич, рассказала, что судебные заседания по сексуальному насилию в Боснии продолжаются до сих пор, а это почти 30 лет. Из тысячи задокументированных фактов, а до суда дошло лишь 300 дел. Украина не имеет столько времени. Верховная Рада Украины уже сейчас рассматривает сразу несколько очень важных законопроектов. Первый — это предоставление статуса пострадавших от СНПК. Второй — введение обязательно закрытых судебных заседаний, запрет сообщать персональные данные пострадавших кому-либо, кроме непосредственно причастных к следствию и судебному процессу. Также пострадавшим позволят участвовать в заседании дистанционно. Третий — касается предоставления промежуточных неотложных репараций пострадавшим от СНПК, не дожидаясь судебного расследования.

— Если это репарации, то как они будут распределены среди пострадавших?

В начале марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила пилотный проект неотложных промежуточных репараций для пострадавших от СНПК. Его полномасштабное развертывание запланировано на 15 апреля, сумма репараций для одного пострадавшего составляет 3 тыс. евро. Срок пилотной фазы — до конца октября 2024 года. Планируется, что к этому времени такую помощь будут получать 500 пострадавших. Репарации должны быть доступны независимо от того, обратились ли эти лица в правоохранительные органы.

— Что вам еще хотелось бы сказать всем людям, которые жили на оккупированных территориях и до сих пор там находятся?

Самый распространенный миф, который существует вокруг СНПК, что сексуальное насилие ограничивается только изнасилованием. Однако реальность сложнее — это принудительное обнажение и беременность, сексуальное рабство и увечье женских и мужских гениталий, принуждение к вступлению в половую связь с другим лицом и наблюдение за совершением сексуального насилия в отношении другого лица. Это неисчерпаемый список, который дает нам понять, какие это ужасные преступления.

Мне очень хочется обратиться ко всем пострадавшим — ваше сообщение о сексуальном военном преступлении — это часть процесса восстановления справедливости и привлечения к ответственности виновных. Все преступники должны быть наказаны!

Горячие линии, которыми могут воспользоваться пострадавшие от СНПК

Правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию насилию по номеру 15-47. График работы: круглосуточно;

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по номеру 116-123. График работы: круглосуточно

Горячая линия уполномоченного по правам человека по номеру 0800-50-17-20. График работы: пт-чт: 9:00-18:00, Пт: 9:00-17:00.

Правительственная горячая линия по гуманитарным вопросам по номеру 15-45. График работы: круглосуточно.

Горячая линия психологической поддержки для мужчин по номеру 23-45. График: пт-чт: 9:00-18:00, Пт: 9:00-17:00.

Проект «Голоса смелых — важны! « реализуется в рамках программы «Выстоим вместе: совершенствование системы поддержки пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной, выполняется ОО «Культура Демократии» в партнерстве с Украинским Женским Фондом, общественной организацией «Ла Страда — Украина» и Ассоциацией женщин-юристок Украины «ЮрФем» при поддержке Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Аппарата Правительственной Уполномоченной по вопросам гендерной политики и при финансировании Европейского Союза.

Автор Святослав ЛИННИКОВ