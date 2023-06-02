В первый день лета одесский Горсад стал страной детства (фоторепортаж)

«Планета счастливых детей» — так с верой в Победу назвали фестиваль, который стартовал в одесском Городском саду в первый день лета, в Международный день защиты детей.

Одесский Горсад: яркая программа и детский смех

Танцы, игры, общение с аниматорами и клоунами, мастер-классы, юные лучники демонстрируют свое мастерство… Фудкотры, мороженое, сувениры, изделия, созданные руками одесских мастеров… Детям задают загадки, они становятся участниками сказочных приключений и с удовольствием учатся создавать красивые вещицы собственными руками.

И главное: здесь звучит детский смех. Малыши бурно выражают восторг, дети постарше находят себе занятие по душе. И все это — весело, под музыку и аплодисменты родителей.

Фестиваль продлится четыре дня — до четвертого июня включительно.

Слушаешь восторженные голоса детей — и кажется, что нет никакой войны. Между тем, именно сегодня, в День защиты детей, рашистский прилет по столице унес жизнь еще одного украинского ребенка… А яркий и веселый фестиваль, созданный для детей, может в любую минуту затихнуть, если будет объявлена воздушная тревога. Объявления с расположением ближайших укрытий развешены по всему Горсаду и Летнему театру: так теперь проходят наши фестивали…

Фестиваль в одесском Городском саду продлится четыре дня (программа)

Страной детства стал и сам Горсад, и его Летний театр. Здесь, как и в одесской Кирхе, сегодня все посвящено детям. Кстати, традиция проводить в праздники для детей возродилась еще этой зимой, после целого года войны, когда так тревожно затих наш Городской сад.

Фестиваль удачно стартовал, а впереди у него еще много разнообразных сюрпризов для детей, игр, конкурсов, концертов. На наших скриншотах — полная программа фестиваля в Горсаду с 1 по 4 июня.

В первые дни июня маленькие одесситы смогут побывать принять участие и в лругих праздничных программах, посвященных Дню защиты детей.

Фото и скриншоты автора