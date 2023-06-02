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В первый день лета одесский Горсад стал страной детства (фоторепортаж)

В первый день лета одесский Горсад стал страной детства (фоторепортаж)

«Планета счастливых детей» — так с верой в Победу назвали фестиваль, который стартовал в одесском Городском саду в первый день лета, в Международный день защиты детей.

Одесский Горсад: яркая программа и детский смех

Танцы, игры, общение с аниматорами и клоунами, мастер-классы, юные лучники демонстрируют свое мастерство… Фудкотры, мороженое, сувениры, изделия, созданные руками одесских мастеров… Детям задают загадки, они становятся участниками сказочных приключений и с удовольствием учатся создавать красивые вещицы собственными руками.

день защиты детей

И главное: здесь звучит детский смех. Малыши бурно выражают восторг, дети постарше находят себе занятие по душе. И все это — весело, под музыку и аплодисменты родителей.

Фестиваль продлится четыре дня — до четвертого июня включительно.

Слушаешь восторженные голоса детей — и кажется, что нет никакой войны. Между тем, именно сегодня, в День защиты детей, рашистский прилет по столице унес жизнь еще одного украинского ребенка… А яркий и веселый фестиваль, созданный для детей, может в любую минуту затихнуть, если будет объявлена воздушная тревога. Объявления с расположением ближайших укрытий развешены по всему Горсаду и Летнему театру: так теперь проходят наши фестивали…

 

Фестиваль в одесском Городском саду продлится четыре дня (программа)

день защиты детей

день защиты детей

Страной детства стал и сам Горсад, и его Летний театр. Здесь, как и в одесской Кирхе, сегодня все посвящено детям. Кстати, традиция проводить в праздники для детей возродилась еще этой зимой, после целого года войны, когда так тревожно затих наш Городской сад.

Фестиваль удачно стартовал, а впереди у него еще много разнообразных сюрпризов для детей, игр, конкурсов, концертов. На наших скриншотах — полная программа фестиваля в Горсаду с 1 по 4 июня.

день защиты детей

В первые дни июня маленькие одесситы смогут побывать принять участие и в лругих праздничных программах, посвященных Дню защиты детей.

день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей
день защиты детей

Фото и скриншоты автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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