Сделайте нам красиво: одесситы против цветочного бизнеса

К сожалению, такое встречается нередко: нарядный фасад скрывает грязь и произвол. Как часто, проходя мимо цветочных павильонов, расположенных на пересечении проспекта Шевченко и улицы Армейской, одесситы умиляются очаровательными магазинчиками. А на их достаточно грязных задворках вот уже семь лет находятся жители соседних с ними домов.

В нашу редакцию пришло письмо, подписанное 20 жильцами домов №8\3 и 8\4 по проспекту Шевченко: «Просим опубликовать наше обращение и остановить незаконные действия предпринимателей, установивших в нарушение законодательства ряд цветочных павильонов в ущерб интересам жителей микрорайона».

Павильоны атакуют

Установили их здесь в 2012 году. Павильоны нахально вторглись на придомовую территорию соседних зданий. О необходимости, согласно «Правилам благоустройства Одессы», проведения общественных слушаний с участием жильцов по поводу их установки почему-то забыли. По крайней мере, протокола собрания в списке документов, поданных предпринимателем в муниципальное Управление развития потребительского рынка, нет. И для возведения цветочных торговых рядов их владельцу всего лишь нужно было согласовать вопрос с домосодержателем. В данном случае – ЖЭКом. А как же согласие не получить, если юридически принадлежат они отцу Светланы Осауленко – в те годы – начальника ЖКС «Фонтанский», сегодня – депутата Одесского горсовета.

Так что нужные согласования и договоры ФЛП Осауленко В. Н. предоставил и приступил к деятельности. А те пункты, которые должен был доработать, обещал в скором времени до ума довести.

«Хорошие соседи»: потоп в подвале, туи в вазонах и мусорная свалка

Поначалу жители даже не против цветочных рядов были: времена не из легких, людям выживать приходится, а здесь новые рабочие места создаются.

Но… Для начала, по словам жителей, новые соседи затопили подвал жилого дома. Поскольку воды у них не было, подключились к подвальному крану. И в один далеко не прекрасный день не только его сломали, но и устроили в подвале форменное наводнение.

Зато прилегающую к торговому ряду территорию, вроде бы, благоустроили. Тротуар замостили декоративной плиткой, проложили дорожки, высадили многолетние туи в вазонах и поставили фонарь. А как умильно-нарядно фасад цветочного магазинчика оформили!

Но с торца – прямо под окнами жителей – в запущенной «зеленой зоне» побочным продуктом жизнедеятельности цветочного бутика образовалась мусорная свалка и, извините, стихийный общественный сортир.

Аннексия люка и блокировка проезда

Согласно информации Управления развития потребительского рынка, отчитался владелец цветочного бизнеса и о том, что канализационный сток врезал для слива использованной воды. В результате активного расширения торгового ряда, превратившегося в цветочную галерею «Flowers», на ее территории, под половым настилом оказался канализационный люк дома № 8\3. Вот только местные жители утверждают, что всю воду оттуда – затхлую, разноцветную от красителей, которыми цветы тонируют, – работники выливают из ведер на придомовой газон. Если у жильцов проблемы с канализацией случатся – чтобы получить доступ люку, придется разрешения цветочных бизнесменов просить?

Общественные слушания без общественности и светофор без перехода

Жалоб от жильцов на своевольные цветочные павильоны в различные городские инстанции поступало немало. И муниципальные власти обязали бизнесмена урегулировать с соседями конфликтные вопросы.

«По благоустройству прилегающей территории проводятся общественные слушания» – бодро отрапортовал Осауленко В. Н. Хотя, возмущаются жители, никаких слушаний и в помине не было.

Владелец успешно отчитался о соблюдении необходимых требований и норм перед различными комиссиями. А если соблюсти не удавалось, утверждают авторы письма, умудрился эти нормы менять.

Еще Госавтоинспекция предъявила когда-то цветочному торговцу требование устранить «архитектурные излишества» навеса над тротуарной частью павильона, закрывающие обзор дорожного движения. В результате – чудесным образом модифицирован дорожный переход напротив. А попросту – закрыт ограждением на противоположной части дороги. Есть здесь и светофор, и остатки «зебры» виднеются. Захочешь перейти – придется через забор перелезать.

Исполком торговым рядам не указчик

Впрочем, вняв жалобам местных жителей, горсовет решил напористые торговые ряды все же демонтировать. Однако суд исполкому это запретил. Хотя, по мнению некоторых депутатов, его решение было вынесено с нарушением процедуры. Но разве наших граждан этим удивишь?

В общем, война с непотопляемыми цветочными павильонами идет же 7 лет. Хотя галерея, по всей видимости, старается соответствовать статусу престижного цветочного бутика. Понятно, солидному заведению ни к чему в соседских разборках погрязать – дело делать надо. Но жильцы надежды на победу не теряют. На сегодняшний день вновь обратились с письмами в профильное управление, к своему депутату и мэру Одессы. Местные выборы – не за горами, поэтому вполне возможно, что появится в галерее очередная проверяющая комиссия. Подсуетятся владелец и администрация и устранят все существующие неполадки. И будут жить цветочники и жители соседних домов в согласии и взаимопонимании. Неужели это невозможно?

Фото: Артем Виноградов