Марш равенства в Одессе прошел спокойно

Существенных нарушений во время шествия ЛГБТ-сообщества не было.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, во время шествия полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений.

Единичные попытки агрессивно настроенных граждан устроить провокацию и начать конфликт сразу же прекращались. Поэтому столкновений между участниками и противниками акции удалось избежать, подчеркнули в полиции.

В отношении трех человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, сегодня в Одессе собралось на марш равенства около 300 представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников, а также их оппоненты – защитники семейных и религиозных ценностей.

Фото: Думская